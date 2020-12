La Corée du Sud a signalé sa plus forte augmentation quotidienne de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le pays a signalé 928 nouvelles infections, un nombre beaucoup plus faible que dans les pays européens qui enregistrent des milliers de cas par jour, mais la plus forte augmentation quotidienne dans le pays d’Asie de l’Est.

La Corée du Sud a maintenant enregistré plus de 41 000 infections, 8 900 cas ayant été signalés au cours des deux dernières semaines. Le nombre de morts dans le pays est de 578 en raison du virus.

Le pays a été largement considéré comme ayant maîtrisé la pandémie grâce à des tests et des traçages agressifs dès le début, mais maintenant, les craintes grandissent au sujet des hôpitaux débordés dans la capitale.

La dernière fois que le pays a enregistré autant de cas, c’était début mars.

La zone métropolitaine densément peuplée de Séoul a enregistré le plus de cas, mais des infections ont également été signalées dans d’autres grands centres urbains, notamment Busan, Gwangju, Daejeon, Ulsan et Daegu, une ville du sud-est qui a été l’épicentre de l’épidémie printanière.

Le gouvernement avait assoupli ses restrictions de distanciation sociale au niveau le plus bas en octobre, bien que les experts mettent en garde contre une poussée virale par temps plus froid, lorsque les gens passent plus d’heures à l’intérieur.

Ces dernières semaines, les responsables ont fermé les boîtes de nuit et les restaurants après 21 heures, mais pourraient être contraints de prendre des mesures plus fortes, notamment en interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes.

Dans un message Facebook, le président Moon Jae-in a présenté ses excuses pour l’incapacité de son gouvernement à contenir l’épidémie malgré des mois de mesures qui nuisent à l’économie.

Il a plaidé pour la vigilance, affirmant que le pays traversait sa «dernière crise avant l’arrivée des vaccins et des traitements».

Les responsables de la santé tentent également d’intensifier les tests et d’empêcher la propagation du virus par les personnes présentant des symptômes légers ou inexistants.

À partir de lundi, les tests antigéniques rapides dans les salles d’urgence, les unités de soins intensifs et les hôpitaux éloignés seront couverts par l’assurance maladie nationale.

Le pays déploiera également plus de 800 policiers, soldats et fonctionnaires pour soutenir la recherche des contacts.