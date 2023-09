La Corée du Sud promet une « réponse massive » à toute frappe nucléaire de Pyongyang

Le déploiement de telles armes entraînerait la fin du gouvernement nord-coréen, a déclaré le président Yoon Suk Yeol.

Séoul et Washington riposteront sévèrement si la Corée du Nord recourt à l’arme nucléaire, a prévenu le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont « a réaffirmé que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord entraînerait une réponse rapide, écrasante et décisive », Yoon a déclaré dimanche dans une interview avec AP.

Une décision du pays voisin de déployer des armes nucléaires « provoquer la fin du régime » à Pyongyang, a-t-il déclaré.

La Corée du Nord, qui a procédé cette année à une série d’essais de missiles balistiques, a prévenu à plusieurs reprises qu’elle n’hésiterait pas à recourir à l’arme nucléaire pour se défendre.

Le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a déclaré plus tôt cette année que les forces nucléaires stratégiques de Pyongyang « se prépareront parfaitement pour mener à bien leur mission importante à tout moment » si Séoul et Washington n’arrêtent pas de se montrer « hostilité ouverte » vers Pyongyang en organisant des exercices militaires à grande échelle dans et autour de la péninsule coréenne.

L’interview de Yoon a été publiée le dernier jour de la visite de Kim en Russie, un voyage qui a suscité l’inquiétude en Corée du Sud et en Occident. Le dirigeant nord-coréen était dans le pays depuis mardi pour s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgu. Il a également inspecté le cosmodrome de Vostochny et des usines aéronautiques en Extrême-Orient russe, et a découvert divers équipements militaires, notamment des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire.

Le média nord-coréen Voice of Korea a déclaré que lors de leurs entretiens samedi, Kim et Shoigu avaient discuté des moyens de « renforcer davantage (…) la coopération et les échanges mutuels entre les forces armées des deux pays, tant dans le domaine de la défense que de la sécurité de l’État ».

« La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est illégale et injuste car elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à diverses autres sanctions internationales. » » a affirmé le président sud-coréen.

Yoon a déclaré qu’il soulèverait cette question à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine pour s’assurer que « La communauté internationale s’unira plus étroitement en réponse à une telle décision. »

Poutine a souligné vendredi que la Russie avait l’intention de construire « bonnes relations de voisinage » avec la Corée du Nord. « Nous ne violons jamais rien et dans ce cas, nous n’avons pas l’intention de violer quoi que ce soit », » a déclaré le dirigeant russe, faisant référence aux affirmations selon lesquelles la coopération entre Moscou et Pyongyang violerait les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord.