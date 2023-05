La Corée du Sud procédera au lancement d’un satellite alors que la Corée du Nord s’apprête à lancer son premier satellite espion militaire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud devait lancer mercredi son premier satellite de qualité commerciale alors que son rival, la Corée du Nord, a fait avancer ses plans pour placer son premier satellite espion militaire en orbite.

Le satellite sud-coréen sera lancé par une fusée de fabrication nationale dans le cadre du programme de développement spatial du pays. Les responsables de Séoul affirment que son lancement n’a aucun but militaire, mais de nombreux experts affirment qu’il aidera éventuellement la Corée du Sud à acquérir les technologies et le savoir-faire nécessaires pour faire fonctionner des satellites de surveillance militaire et construire des missiles plus puissants.

Le lanceur spatial Nuri devait décoller tôt mercredi soir d’une installation de lancement située sur une île du sud de la Corée du Sud, si aucune météo inattendue ou autre problème ne se produit à la dernière minute, selon le ministère des Sciences.

À bord de la fusée se trouvent le satellite principal, appelé « Next Generation Small Satellite 2 », et sept autres satellites plus petits en forme de cube. Le principal est chargé de vérifier la technologie des radars d’imagerie et d’observer le rayonnement cosmique en orbite proche de la Terre, selon un communiqué du ministère.

Le lancement de mercredi est le troisième du genre impliquant Nuri, la première fusée sud-coréenne.

Lors de son premier lancement en 2021, la charge utile factice de la fusée a atteint l’altitude souhaitée mais n’a pas réussi à entrer en orbite. Lors de sa deuxième tentative l’année dernière, la Corée du Sud a réussi à mettre en orbite ce qu’elle a appelé un « satellite de vérification des performances » lors d’un lancement principalement conçu pour examiner la fusée Nuri. La Corée du Sud est devenue le 10e pays au monde à envoyer un satellite dans l’espace avec sa propre technologie.

Le dernier lancement intervient au milieu de tensions militaires accrues dans la péninsule coréenne.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé plus de 100 missiles – dont certains sont des armes à capacité nucléaire conçues pour frapper la Corée du Sud et les États-Unis – dans le cadre de ce qu’elle a appelé des efforts pour répondre à l’expansion des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. Les analystes affirment que la série de tests du Nord visait probablement à faire pression sur ses rivaux pour qu’ils réduisent leur entraînement militaire et assouplissent les sanctions économiques contre le Nord.

Le 16 mai, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a examiné un satellite espion militaire terminé au centre aérospatial du pays et a approuvé un futur plan d’action non spécifié pour son lancement.

Au cours de la visite, Kim a cité l’importance stratégique d’un satellite espion tout en promettant de renforcer la défense du pays alors que « les impérialistes américains et les méchants fantoches (sud) coréens intensifient leurs mouvements de confrontation », selon les médias d’État.

Certains experts affirment que le satellite espion nord-coréen divulgué dans ses médias officiels ne semble pas être suffisamment sophistiqué pour produire des images haute résolution susceptibles de renforcer de manière significative les capacités de surveillance du pays.

Mais Lee Choon Geun, chercheur honoraire à l’Institut de politique scientifique et technologique de Corée du Sud, a déclaré que le satellite nord-coréen serait toujours capable de surveiller le déploiement d’actifs stratégiques américains entrants comme un porte-avions et les mouvements de navires de guerre et de chasseurs sud-coréens. jets.

« Ce serait bien mieux d’avoir un tel satellite que de ne pas en avoir », a déclaré Lee.

Après son premier lancement de satellite espion, Lee a prédit que la Corée du Nord essaierait d’envoyer plusieurs autres satellites dans l’espace, probablement des satellites plus avancés. « Avec trois à cinq satellites, la Corée du Nord peut avoir une surveillance presque en temps réel sur la péninsule coréenne », a-t-il déclaré.

Lee a déclaré que le premier lancement de satellite espion du Nord pourrait avoir lieu en juin. D’autres experts disent que le lancement aura plus probablement lieu dans la seconde moitié de cette année.

Jung Chang Wook, chef du groupe de réflexion Korea Defence Study Forum à Séoul, a déclaré que la récente poussée nord-coréenne pour un lancement de satellite espion suggère qu’elle se soucie beaucoup du programme de lancement de satellites sud-coréen.

Contrairement aux lancements de satellites sud-coréens et d’autres pays, le décollage du satellite nord-coréen constituerait une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdisent au pays de s’engager dans toute forme de lancement balistique. L’ONU considérait les lancements passés de satellites d’observation de la Terre par le Nord comme un test déguisé de sa technologie de missile à longue portée, car les missiles balistiques et les lanceurs spatiaux partagent souvent des corps, des moteurs et d’autres composants similaires.

La Corée du Sud ne possède actuellement aucun satellite de reconnaissance militaire et dépend des satellites espions américains pour surveiller les installations stratégiques en Corée du Nord. La Corée du Sud cherche à lancer bientôt ses propres satellites de surveillance.

Jung a déclaré que bien que le satellite sud-coréen qui sera lancé mercredi n’ait pas été principalement développé à des fins militaires, son lancement lui donnera toujours des technologies liées au développement de missiles balistiques intercontinentaux et de satellites espions militaires.

« C’est juste une question de comment nous décrivons (publiquement) un lancement. Il n’y a aucune raison de provoquer inutilement nos voisins », a déclaré Jung.

La Corée du Sud possède déjà des missiles qui placent toute la Corée du Nord à portée de frappe. Mais Jung a déclaré que la Corée du Sud avait besoin de missiles à plus longue portée pour se préparer aux futures menaces à la sécurité qui pourraient être posées par des adversaires potentiels comme la Chine et la Russie.

Lee a déclaré que l’utilisation de la fusée Nuri comme missile n’était pas militairement significative car elle utilise un type de carburant liquide qui nécessite un temps de ravitaillement beaucoup plus long que le carburant solide.

Mais il a déclaré qu’il y avait « suffisamment de chances » que le lancement soutienne les efforts de la Corée du Sud pour construire un système de surveillance basé dans l’espace, car son satellite de qualité commerciale doit être placé sur une orbite héliosynchrone, qui est généralement utilisée par les satellites de reconnaissance. .

Hyung-jin Kim, Associated Press