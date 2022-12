La Corée du Sud prévoit d’organiser plus de 20 exercices militaires avec les États-Unis l’année prochaine dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Nord

Les militaires sud-coréen et américain prévoient plus de 20 exercices l’année prochaine alors que la Corée du Nord continue d’aggraver les tensions dans la région.

La Corée du Sud « approfondira et élargira sa coopération en matière de défense » avec les États-Unis dans l’espoir de se préparer aux menaces nucléaires du nord, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées du pays et le ministre de la Défense Lee Jong-sup dans un communiqué de presse, selon un mercredi Stars et le rapport Stripes.

La libération intervient quelques jours seulement après que la Corée du Nord a repris ses essais d’armes dimanche, tirant deux missiles balistiques depuis la région de Tongchang-ri à l’est au-dessus des eaux internationales. Selon un communiqué des chefs d’état-major interarmées sud-coréens, les missiles ont été tirés à environ 50 minutes d’intervalle et sont tombés dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

LA CORÉE DU NORD MENACE DES “MESURES MILITAIRES AUDACIEUSES” CONTRE LE JAPON APRÈS QUE TOKYO ACCROÎT LES DÉPENSES DE DÉFENSE

La publication intervient également après que la Corée du Nord a menacé de prendre des “mesures militaires audacieuses” contre le Japon après que Tokyo a annoncé son intention d’augmenter considérablement ses dépenses de défense, la Corée du Nord accusant le Japon de tenter de revenir à sa posture militaire d’avant la Seconde Guerre mondiale.

“La tentative insensée du Japon d’assouvir sa cupidité au cœur noir – le renforcement de sa capacité d’invasion militaire sous le prétexte d’un exercice légitime des droits d’autodéfense – ne peut être justifiée et tolérée”, a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères à l’Etat du pays. -diriger les médias mardi.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a promis de répondre à la montée des tensions dans la région avec six initiatives de « paix par la force », qui incluent une coopération accrue entre les armées sud-coréenne et américaine.

LA CORÉE DU NORD REPREND LES ESSAIS D’ARMES ET LANCE DEUX MISSILES BALISTIQUES QUI ATTERRISSENT PRÈS DES EAUX JAPONAISES

Le test d’armes de dimanche était le premier effectué par la Corée du Nord depuis son test du Hwasong-17 ICBM à carburant liquide le mois dernier, un missile de développement qui serait capable d’atteindre l’ensemble du territoire américain.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu’une partie du plan visant à accroître la coopération avec les États-Unis face aux menaces consiste à déployer davantage de ressources stratégiques américaines sans nom dans la région, tandis que l’entraînement aux côtés des forces américaines mettra l’accent sur des “scénarios de combat” réalistes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le communiqué indique également que les militaires américains et sud-coréens envisagent “une variété de mesures pour … afficher la dissuasion écrasante de l’alliance contre la Corée du Nord” à l’approche du 70e anniversaire de la fin des hostilités sur la péninsule l’année prochaine.