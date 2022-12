La Corée du Sud présente ses excuses aux citoyens pour ne pas avoir abattu les drones nord-coréens qui ont violé l’espace aérien

La Corée du Sud a présenté mardi ses excuses à ses citoyens pour ne pas avoir abattu les drones nord-coréens qui traversaient ses frontières pour la première fois en cinq ans.

Le lieutenant-général Kang Shin Chul, directeur en chef des opérations des chefs d’état-major interarmées, a déclaré dans une allocution télévisée que l’armée avait déployé des avions de combat et des hélicoptères d’attaque, mais qu’elle n’avait pas été en mesure d’éliminer les drones, dont un resté en Corée du Sud pendant trois heures.

Cinq drones ont été détectés par l’armée sud-coréenne lundi, mais pas un seul drone n’a été abattu avant qu’ils ne retournent dans l’espace aérien nord-coréen ou ne disparaissent du radar de Séoul.

LA CORÉE DU SUD TIRE DES TIRS D’AVERTISSEMENT, BROUILLE DES AVIONS APRÈS QUE LES DRONES NORD-CORÉENS TRANSFRONTENT LA FRONTIÈRE

L’incident a suscité de vives inquiétudes quant aux capacités de défense de Séoul alors que la posture des forces de Pyongyang est devenue de plus en plus agressive.

Kang a déclaré que l’armée sud-coréenne n’avait pas la capacité de détecter et de frapper de petits drones de surveillance d’une envergure inférieure à 9,8 pieds, bien qu’il ait déclaré que son armée pouvait détecter et frapper des drones de combat plus gros.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé mardi à une augmentation du développement des drones à Séoul et à des défenses aériennes renforcées.

KIM, LA SŒUR DE LA CORÉE DU NORD, ÉMET UNE NOUVELLE MENACE D’ICBM ; US FLIES BOMBERS, JETS FURTIFS

“Nous avons un plan pour créer une unité de drones militaires chargée de surveiller les principales installations militaires en Corée du Nord. Mais nous ferons avancer la création de l’unité de drones dès que possible en raison de l’incident d’hier”, a-t-il déclaré lors d’une réunion régulière du Conseil des ministres. . “Nous introduirons également des drones furtifs à la pointe de la technologie et renforcerons notre capacité de surveillance.”

Au milieu d’une série de tests de missiles cette année – dont deux tests de missiles balistiques il y a quelques jours à peine – la Corée du Nord a vanté son développement de drones, Séoul estimant que Pyongyang a environ 300 drones dans son arsenal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En réponse aux 90 tests de missiles de croisière et balistiques record de la Corée du Nord cette année – soit quatre fois plus que les tests de missiles effectués en 2021 – la Corée du Sud a intensifié ses exercices militaires avec les États-Unis et des alliés régionaux tels que les Philippines.

Séoul et Washington ont appelé la Chine à faire davantage pour les aider à s’opposer au développement incontrôlé d’armes de la Corée du Nord, d’autant plus que les inquiétudes grandissent quant au fait qu’elle pourrait ensuite tester une ogive nucléaire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.