La Corée du Sud prend des jets «d’action tactique» après que l’avion russe est entré dans la zone tampon aérienne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Sud a pris des “actions tactiques” non spécifiées pour dissuader les avions russes après avoir traversé sa zone tampon aérienne sans préavis mardi, ce qui pourrait suggérer que Séoul a répondu en envoyant ses propres avions dans le ciel.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens auraient manqué de détails, mais un communiqué indique que cette décision a été prise afin d’éviter des affrontements accidentels le long de sa zone d’identification de défense aérienne.

LES SOLDATS DE LA CORÉE DU NORD EN UKRAINE SERONT UN « MESS » LOGISTIQUE, POUTINE NE « PERMETTRA PAS » : UN EXPERT DE LA RUSSIE

Les médias russes auraient affirmé que la Corée du Sud avait répondu aux deux bombardiers russes Tu-95 et à un avion de chasse Sukhoi Su-30 qui survolaient les eaux séparant le Japon et la péninsule coréenne en envoyant ses propres F-16 dans les airs, bien que la Corée du Sud ait pas validé ces affirmations.

Un média d’État russe a affirmé que des responsables de Moscou avaient déclaré que la zone d’identification de la défense aérienne avait été établie unilatéralement par la Corée du Sud et n’était donc pas contraignante pour les autres États.

On ne sait toujours pas ce que les avions russes faisaient entre l’espace aérien du Japon et de la Corée du Sud, mais la nouvelle survient un jour après que Washington et Séoul ont lancé certains de leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis des années.

LA CHINE POURSUIT LES EXERCICES MILITAIRES PRÈS DE TAIWAN

Les exercices militaires seraient en réponse à la posture nucléaire agressive de la Corée du Nord et comprendront des exercices sur le terrain impliquant des avions, des navires de guerre, des chars et potentiellement des dizaines de milliers de soldats.

Les exercices, qui doivent durer jusqu’au 1er septembre, devraient être pris négativement par le voisin nord de Séoul, mais sont destinés à renforcer les défenses américano-sud-coréennes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La posture défensive renouvelée intervient également alors que les États-Unis renforcent leurs alliances en Asie, la Chine et la Corée du Nord ayant signalé qu’elles renforçaient leurs liens avec Moscou au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine.

Pékin a intensifié ses propres exercices militaires dans les airs et en mer alors qu’il continue de menacer Taïwan en organisant des exercices près de l’île et en traversant la frontière non officielle qui la sépare de la Chine continentale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.