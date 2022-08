La Corée du Sud pourrait mener une enquête sur le service militaire des membres du BTS

La question du service militaire actif pour les sept membres du groupe a été un sujet brûlant en Corée du Sud car son membre le plus âgé, Jin, risque de s’enrôler en décembre, lorsqu’il aura 30 ans.

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré aux législateurs qu’il avait ordonné aux responsables de mettre en œuvre rapidement une enquête. Il a déclaré que son ministère examinerait également divers autres facteurs tels que l’impact économique du BTS, l’importance du service militaire et l’intérêt national général.

Il a déclaré que les responsables avaient été invités à étudier les détails, notamment quelle agence serait responsable d’une enquête, combien de temps cela prendrait et qui exactement serait interrogé. Le communiqué indique que si l’enquête est menée, elle sera effectuée par une tierce organisation, et non par le ministère ou les autorités concernées, pour garantir l’équité.