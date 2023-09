La Corée du Sud, où les travailleurs domestiques gagnent 50 000 rands par mois, importe des domestiques pour augmenter son taux de natalité.

Séoul devrait autoriser 100 travailleurs domestiques étrangers à entrer dans le pays dans le cadre d’un projet pilote.

Le tarif en vigueur pour un travailleur domestique résidant à temps plein est d’environ 50 000 rands par mois.

La Corée du Sud a le taux de fécondité le plus bas au monde. Il espère qu’une aide à domicile moins coûteuse encouragera davantage de femmes à avoir des enfants.

La Corée du Sud a approuvé vendredi un plan de la ville de Séoul visant à permettre à 100 travailleurs domestiques étrangers d’entrer dans le pays à travers un programme pilote visant à augmenter les taux de natalité en aidant davantage de femmes à réintégrer le marché du travail.

Le problème se situe à la confluence de la forte baisse du taux de natalité, du vieillissement de la population et de la réticence historique de la Corée du Sud à accepter davantage d’immigrants.

« Les aides domestiques étrangères pourraient revitaliser notre société. En particulier, elles pourraient aider immédiatement à interrompre leur carrière », a déclaré le maire de Séoul, Oh Se-hoon, dans un message sur Facebook la semaine dernière.

De nombreuses femmes coréennes sont contraintes de rester à la maison et d’élever une famille ou de choisir de ne pas avoir d’enfant en raison du coût élevé de l’éducation des enfants, tandis que le ministère du Travail a déclaré qu’il y avait de moins en moins de jeunes Coréens intéressés par le travail domestique.

La Corée du Sud est en pourparlers avec les Philippines comme l’une des sources potentielles de travailleurs dans le but de démarrer le programme pilote dès décembre, ont indiqué des responsables.

Selon les règles actuelles, seuls certains étrangers, tels que les conjoints de ressortissants coréens et de personnes de souche coréenne, sont autorisés à travailler comme employés de maison.

Le gouvernement estime que le prix actuel du marché pour les travailleurs domestiques à temps plein vivant dans les familles d’accueil coûte entre 3,5 millions de won (50 000 rands) et 4,5 millions de won (64 000 rands) par mois.

Ce nouveau programme est le dernier d’une série d’efforts déployés par le gouvernement pour inverser la chute du taux de natalité de la quatrième économie d’Asie.

La Corée du Sud a de nouveau enregistré le taux de fécondité le plus bas du monde en 2022, avec un nombre moyen d’enfants attendus pour chaque femme s’élevant à 0,78, et Séoul encore plus bas, à 0,59.

Parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux moyen était de 1,59 en 2020.

Dans le même temps, l’afflux de colons étrangers en pourcentage de sa population est parmi les plus faibles de la zone OCDE.

En réponse aux critiques selon lesquelles le gouvernement importe une main-d’œuvre bon marché dans un contexte de conditions déjà médiocres pour les travailleurs domestiques, les responsables ont déclaré que les travailleurs immigrés se verraient garantir le même salaire minimum de 9 620 wons que les Coréens.

« Il n’existe pas de solution universelle au faible taux de natalité », a déclaré Oh. « Le but est de laisser ouvertes toutes les possibilités alors que nous faisons face à cette crise de disparition de notre pays. »

Des dizaines de groupes civiques ont exhorté le gouvernement à abandonner ce projet, affirmant qu’il devrait plutôt se concentrer sur la réduction des longues heures de travail dans le pays.

« Les parents ont besoin de plus de temps à consacrer à leurs enfants, et non à quelqu’un qui confie l’éducation de leurs enfants », a déclaré Park Min-ah, co-responsable du groupe civique Politicalmamas.