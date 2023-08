La Corée du Sud organise un énorme concert de K-Pop pour les 40K Scouts à la suite d’inondations majeures

Un jour après qu’une puissante tempête tropicale a inondé des dizaines de maisons et transformé les rues en rivières boueuses, la Corée du Sud a organisé un énorme concert de K-Pop à Séoul pour 40 000 scouts dont le Jamboree mondial a été perturbé par la météo.

Le concert de vendredi dans un stade de football mouillé mettait en vedette divers artistes, dont des groupes de filles NewJeans et Ive. Le spectacle a été rapidement organisé par des représentants du gouvernement comme événement de clôture du Jamboree Scout Mondial. Cela s’est produit alors que le pays commençait à nettoyer et à effectuer des réparations à la suite de la tempête, Khanun, qui a frappé les régions du sud et de l’est du pays avec des pluies et des vents intenses qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer et ont fait au moins une mort après avoir touché terre tôt. Jeudi.

Khanun s’était affaibli au moment où il est arrivé dans la zone métropolitaine densément peuplée de Séoul jeudi soir, et il a soufflé sur la Corée du Nord tôt vendredi sous forme de dépression tropicale.

Le Jamboree s’est tenu dans un camping côtier avant que Khanun n’impose des efforts massifs de relocalisation pour loger les scouts dans des dortoirs universitaires, des centres de formation gouvernementaux et d’entreprise et des hôtels dans la grande région de Séoul et les zones voisines.

Avant même que la tempête n’écourte le Jamboree, les organisateurs ont eu du mal à poursuivre l’événement face à la canicule et aux problèmes d’hygiène qui ont poussé des milliers de scouts britanniques et américains à quitter le camping plus tôt.

K-POP IDOL J-HOPE REJOINT L’ARMÉE SUD-CORÉENNE EN TANT QUE 2ÈME MEMBRE BTS

Ces retraits ont été un énorme revers de relations publiques pour un pays qui cherche continuellement la reconnaissance que les grands événements internationaux apportent. Le concert de vendredi a eu lieu après des efforts frénétiques du gouvernement pour donner au Jamboree une fin appropriée.

« Nous sommes désolés des difficultés rencontrées par les scouts face à une vague de chaleur et un typhon sans précédent déclenchés par le changement climatique », a déclaré le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo dans un discours prononcé avant le concert au stade de la Coupe du monde de Séoul. Il n’a pas attiré beaucoup d’attention de la part des immenses foules de scouts mondiaux remplissant les sièges dans des uniformes et des imperméables multicolores, qui ont hurlé d’excitation et ont fait des vagues se lever en séquence autour du stade pendant que Han lisait sa déclaration.

Les scouts ont applaudi avec enthousiasme lorsque les chanteurs ont commencé à se produire sur une scène illuminée au milieu d’une pluie légère, agitant des bâtons lumineux en forme de cœur et filmant avec leurs téléphones.

Des responsables gouvernementaux ont déclaré que la plupart des vols commerciaux et des services ferroviaires avaient repris et que le courant avait été en grande partie rétabli dans quelque 46 000 foyers qui avaient été privés d’électricité lorsque Khanun a soufflé à travers le pays.

Aucun dégât majeur n’a été signalé à Séoul, où la pluie s’est poursuivie dans la soirée. Dans la ville portuaire voisine d’Incheon, les travailleurs ont répondu aux maisons inondées et aux murs effondrés.

LE GROUPE K-POP BTS S’ENRÔLE DANS L’ARMÉE SUD-CORÉENNE, NE PEUT PAS SE REGROUPER AVANT 2025

Dans la ville de Daegu, dans le sud de l’intérieur des terres, un homme de 67 ans retrouvé près d’un ruisseau gonflé a ensuite été déclaré mort. Les travailleurs cherchaient une autre personne qui avait été emportée dans un ruisseau alors qu’elle utilisait un fauteuil roulant.

Dans la province de Gangwon, une région montagneuse de la côte est qui a été inondée de certaines des pluies les plus fortes de Khanun, les secouristes des villes balnéaires de Gangneung et Sokcho ont pataugé dans des rivières d’eau brune jusqu’aux cuisses couvrant ce qui était autrefois des rues.

Près de 16 000 personnes, principalement dans les régions du sud, avaient été contraintes d’évacuer la tempête mais environ 11 400 sont rentrées chez elles vendredi, selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La tempête a endommagé ou détruit au moins 64 routes et endommagé environ 50 maisons et bâtiments. Les autorités ont restreint l’accès à près de 700 autoroutes alors que la pluie persistait.

La Corée du Nord n’a pas immédiatement confirmé les dommages significatifs causés par la tempête, bien que sa télévision d’État ait mentionné des arbres déracinés. Les médias d’État ont précédemment décrit les efforts déployés à l’échelle nationale pour renforcer la surveillance des routes, des voies ferrées, des ponts et des côtes, et pour prendre des mesures pour protéger les machines d’usine et les cultures.