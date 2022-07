La Corée du Sud organise des jeux de guerre près des îles contestées – médias

Cette décision intervient au milieu de tensions diplomatiques avec le Japon concernant la propriété des îles Dokdo ou Takeshima

La Corée du Sud a mené des exercices militaires près d’îles au centre d’un différend territorial avec le Japon, a rapporté vendredi l’agence de presse Yonhap, citant des sources au fait du dossier.

Les exercices ont eu lieu après que le Japon a réitéré ses revendications sur les îles Dokdo, qu’il appelle Takeshima, dans son document annuel sur la politique de défense publié plus tôt ce mois-ci.

Séoul a protesté contre les nouvelles tentatives de Tokyo de revendiquer la propriété des îles et a déclaré que de telles mesures n’aident pas les efforts de construction “tourné vers le futur” relations entre les deux nations.

“{Le gouvernement} proteste vivement contre la répétition par le Japon de sa revendication de souveraineté sur Dokdo, qui fait clairement partie intégrante du territoire coréen en termes d’histoire, de géographie et de droit international, et l’exhorte à l’abandonner immédiatement”, Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Young-sam, a déclaré la semaine dernière dans un communiqué.

Connues internationalement sous le nom de Liancourt Rocks, Dokdo en Corée du Sud et Takeshima au Japon, les îles sont situées dans la partie ouest de la mer du Japon, ou mer de l’Est, comme l’appellent certains pays. Le Japon a officiellement contrôlé les îles de 1910 à 1945 pendant son règne colonial sur la Corée. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, ils sont retombés sous le contrôle de facto de la Corée du Sud, qui à ce jour dispose d’une petite force de police stationnée là-bas.

Des sources ont déclaré à Yonhap que les exercices de vendredi visaient à assurer la préparation militaire du pays à repousser d’éventuelles incursions étrangères sur les affleurements rocheux. “Dokdo est notre territoire, et ces exercices font partie des exercices réguliers que nous menons chaque année”, un responsable aurait déclaré sous couvert d’anonymat.

La Corée du Sud organise des exercices militaires près des îles depuis 1986 et les a menés deux fois par an depuis 2003. Le premier exercice de l’année a généralement lieu en juin, bien que cette année il ait apparemment été repoussé alors que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon cherchent à approfondissent leurs liens de sécurité dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Nord, selon Yonhap. En juin, les trois États ont convenu de reprendre les exercices militaires conjoints, qui avaient eu lieu pour la dernière fois fin 2017.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis et la Corée du Sud ont effectué leurs premiers exercices conjoints impliquant des chasseurs à réaction furtifs de cinquième génération. L’exercice a eu lieu après que Séoul a accusé Pyongyang d’avoir effectué des lancements de missiles d’essai, brisant un moratoire auto-imposé en 2018. En juin, les autorités sud-coréennes ont averti qu’elles réagiraient “rapidement et sévèrement” contre toute “provocations” venant du Nord.