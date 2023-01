La Corée du Sud obtient un investissement de 30 milliards de dollars des Émirats arabes unis et s’engage à aider à renforcer les chaînes d’approvisionnement au WEF

Hong Kong/Séoul

Le dirigeant sud-coréen termine une semaine éclair après avoir obtenu des dizaines de milliards de dollars d’investissements du Moyen-Orient et promis que son pays jouerait un rôle plus important dans la revitalisation des chaînes d’approvisionnement internationales.

Lundi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé que les Émirats arabes unis avaient promis un investissement stupéfiant de 30 milliards de dollars dans le pays asiatique.

La nouvelle est intervenue après que les dirigeants des deux pays se sont entretenus dimanche à Abou Dhabi, lors d’un voyage historique qui a marqué la toute première visite d’État aux Émirats arabes unis d’un président sud-coréen, selon un communiqué du bureau de Yoon.

L’investissement vise à accroître la coopération dans les domaines du nucléaire, de l’hydrogène et de l’énergie solaire, ainsi que de la défense, ainsi qu’un accord pour former un “partenariat stratégique spécial” au plus haut niveau, selon le communiqué.

Yoon a été rejoint dans la région par une délégation de magnats coréens, dont les dirigeants milliardaires de Samsung, Hyundai Motors (HYMTF) et SK Group. Au total, des représentants d’environ 100 entreprises sud-coréennes ont voyagé avec le président, selon son bureau.

Au cours de la visite de quatre jours, deux douzaines d’accords d’une valeur de 6,1 milliards de dollars portant sur l’énergie nucléaire, la défense et l’énergie verte ont été signé par des entreprises des deux parties, selon le gouvernement sud-coréen.

Certaines entreprises sud-coréennes a également convenu de construire des fermes pour les tomates et les fraises aux Émirats arabes unis, un pays qui dépend fortement des importations de produits agricoles.

La vague d’accords est survenue quelques jours seulement avant que Yoon ne s’adresse au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où il a discuté de l’importance de réparer les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“La tâche la plus urgente de notre temps est de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement sur la base d’une solidarité réciproque”, a-t-il déclaré dans un discours jeudi, notant les récentes perturbations de l’approvisionnement en nourriture, énergie, puces informatiques, vaccins et produits pharmaceutiques à travers le monde.

“La pandémie, les conflits géopolitiques, la rivalité pour l’hégémonie technologique et l’affaiblissement du système commercial multilatéral ont conduit à la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’amenant à se remodeler”, a poursuivi Yoon, ajoutant que la guerre en Ukraine avait exacerbé la situation.

Le président a déclaré que la question avait conduit à une “tendance à la formation de blocs entre les pays”, la coopération internationale étant “de plus en plus considérée comme un accord global”.

“Construire des murs et intensifier le protectionnisme ne peut pas être la bonne réponse”, a ajouté Yoon.

À l’avenir, la Corée du Sud “sera un partenaire clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale”, en utilisant son expertise dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et la sidérurgie pour aider à stabiliser les chaînes d’approvisionnement, a-t-il promis. “Nous nous alignerons et coopérerons avec des pays de confiance mutuelle.”