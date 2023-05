La Corée du Sud n’est pas prête à se défendre contre les drones nord-coréens, selon une fuite

Commentez cette histoire Commentaire

Une incursion de l’espace aérien sud-coréen par des drones nord-coréens a révélé le manque de préparation de Séoul pour se défendre contre de telles menaces, et il faudra probablement des années à l’armée pour corriger ses lacunes, selon une évaluation classifiée des services de renseignement américains sur l’incident de décembre. Les conclusions, décrites dans une fuite de secrets américains diffusée sur la plate-forme de messagerie Discord et obtenue par le Washington Post, mettent en lumière l’état vulnérable de la défense aérienne de la Corée du Sud alors que le développement agressif d’un arsenal nucléaire par son voisin instable met Séoul et Washington à bout.

La Corée du Sud a donné la priorité à ses défenses pour faire face aux missiles entrants tout en investissant massivement dans la croissance de ses forces aériennes et navales, mais l’accent de Séoul s’est fait au prix de la négligence d’autres besoins de défense aérienne, ont déclaré des experts – laissant le pays vulnérable à une menace responsable d’un vaste carnage en Ukraine, en Syrie et ailleurs.

Cinq drones nord-coréens ont survolé la Corée du Sud le 26 décembre, dont un qui a percé la zone d’exclusion aérienne autour du bureau présidentiel de Séoul. L’armée a dépêché des avions de chasse et des hélicoptères en réponse, mais n’a abattu aucun d’entre eux; certains d’entre eux ont disparu des écrans radar alors qu’ils étaient suivis, ont déclaré des responsables militaires. L’incident a provoqué des retombées politiques pour le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a imputé le manque de préparation à son prédécesseur et a déclaré qu’il se précipiterait pour activer une unité anti-drone spécialisée plus tard cette année.

Le bureau de Yoon et le ministère sud-coréen de la Défense a refusé de commenter.

Le Pentagone a également refusé de commenter, affirmant qu’il ne parle pas de « présumées fuites de renseignements ». Un porte-parole n’a pas répondu aux questions de savoir si le ministère de la Défense estime que les vulnérabilités de la Corée du Sud constituent une menace pour les milliers de militaires américains et leurs familles stationnés là-bas, ou si la fourniture d’importants systèmes de défense aérienne à l’Ukraine a mis à rude épreuve sa capacité à vendre ces systèmes au Sud. Corée.

« La relation des États-Unis avec le [Republic of Korea] est plus fort que jamais », a déclaré le lieutenant-colonel de l’armée Martin Meiners, soulignant la déclaration de défense mutuelle du mois dernier que le président Biden a approuvée lors de la visite de Yoon à Washington.

Les Sud-Coréens se demandent : les États-Unis nous protégeront-ils toujours de la Corée du Nord ?

Les fuites de Discord incluent également des documents classifiés indiquant que les États-Unis ont écouté les délibérations privées des responsables sud-coréens, y compris leur examen d’une demande américaine demandant à Séoul d’envoyer des munitions d’artillerie à l’Ukraine. La Corée du Sud a résisté à cette décision, invoquant l’impact potentiel sur le commerce avec la Russie et craignant que Moscou ne riposte en aidant la Corée du Nord à faire progresser ses programmes d’armement.

Ces révélations ont suscité de vives réactions de la part des critiques de Yoon, qui ont exigé qu’il confronte Washington à ce sujet. Le bureau de Yoon a déclaré que « les allégations d’une violation d’écoute clandestine sont complètement fausses », mais n’a pas précisé quelles parties des documents il considérait comme fabriquées.

Cette dernière évaluation du renseignement, qui n’a pas été divulguée auparavant, date de début mars et semble faire partie d’une présentation d’information destinée aux hauts dirigeants de l’armée américaine. Cela jette un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles les forces sud-coréennes ont eu du mal à détecter, suivre et détruire les drones lors de l’incursion de décembre, soulignant une capacité de défense aérienne anémique non adaptée aux menaces émergentes. La lenteur de la communication entre les radars au sol et les avions qui ont répondu a entravé la réponse, indique le document, et les commandants sud-coréens manquaient de règles d’engagement claires.

Le document note également des lacunes dans la couverture de la défense aérienne qui pourraient être exploitées par des pilotes nord-coréens à la recherche de poches d’espace aérien non sécurisé. La préoccupation concernant les dommages collatéraux était un facteur supplémentaire, dit-il.

Alors que Séoul s’est engagé à remédier à ces faiblesses et à mettre en place une unité de contre-drones plus tard cette année, il « faudra probablement 3 à 5 ans pour mettre pleinement en œuvre son plan » et acquérir la technologie et les armements nécessaires, supposent les responsables américains.

Les forces sud-coréennes « seront très probablement incapables d’adopter de manière cohérente une réponse coordonnée à [North Korean drone] incursions pendant au moins les 6 prochains mois », indique le document.

Les plus grandes avancées de la technologie des missiles nord-coréens à ce jour

L’incursion de l’hiver dernier a été le premier incident public de ce type depuis 2017, lorsqu’un drone de reconnaissance nord-coréen s’est écrasé près de la frontière. L’avion semble avoir pris des photos d’un nouveau système de défense antimissile américain en Corée du Sud, a déclaré Séoul à l’époque.

La Corée du Sud a adopté certaines capacités de défense aérienne, notamment son acquisition de radars d’alerte précoce israéliens. L’incident de décembre a cependant été un « signal d’alarme », a déclaré Ellen Kim, directrice adjointe de la chaire coréenne au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

« La Corée du Sud est vraiment préoccupée par ces programmes de missiles et ces programmes nucléaires » en Corée du Nord, a-t-elle déclaré. Il semble que la Corée du Nord ait profité de cet oubli, a déclaré Kim.

Les drones sont utilisés depuis des années par des forces militaires surclassées comme un moyen rentable d’égaliser les chances. En Syrie, par exemple, des militants soutenus par l’Iran ont attaqué des bases américaines à l’aide d’avions sans pilote à sens unique. En Ukraine, les troupes russes et ukrainiennes utilisent des drones plus petits pour effectuer des reconnaissances et s’écraser sur des cibles.

Ceux qui sont plus petits et volent bas sont difficiles à intercepter, même pour les systèmes avancés de défense aérienne. Les responsables sud-coréens ont reconnu leur difficulté à détecter les drones d’une envergure inférieure à 10 pieds, bien qu’ils aient déclaré que les drones plus gros et de taille militaire sont plus faciles à voir.

« C’est pourquoi la Corée du Nord s’est concentrée sur la capacité asymétrique, tout comme les armes nucléaires », a déclaré Kim.

La Corée du Sud face au « choix de Sophie » sur l’envoi d’armes à l’Ukraine

Uk Yang, expert en stratégie militaire à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul, a déclaré que la Corée du Sud avait perdu l’avantage qu’elle avait après avoir développé des avions sans pilote dans les années 1990.

« L’incursion de drones a soulevé des questions au bureau présidentiel quant à savoir si Séoul a investi dans sa défense nationale de la bonne manière », a déclaré Yang.

La course pour sécuriser le ciel sud-coréen a exercé une pression énorme sur ses troupes de première ligne, selon le document américain divulgué. Les unités opèrent déjà en état d’alerte élevée, et la nouvelle pression pour remédier aux défaillances exposées au cours de l’hiver a contribué à « des niveaux élevés de stress et d’épuisement », déclare-t-il, avertissant des difficultés à venir avec le maintien en uniforme des troupes épuisées.

Yoon, un conservateur qui a adopté une position dure envers Pyongyang, a déclaré aux membres de son cabinet après l’incident qu’il avait « clairement confirmé la nécessité d’une préparation et d’une formation plus intenses ».