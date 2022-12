La Corée du Sud modifie son système de calcul de l’âge

Cette méthode traditionnelle, qui sera remplacée par le système utilisé ailleurs dans le monde en juin 2023, déclare les personnes âgées d’un an à la naissance et ajoute une année à leur âge chaque 1er janvier – même si elles sont nées la veille.

Le changement était une promesse de campagne du président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui a cité les coûts sociaux et administratifs causés par la méthode traditionnelle lorsqu’elle est juxtaposée au système international.

Depuis les années 1960, la nation asiatique comptabilise également l’âge officiel de ses citoyens sur la base du système international, selon lequel les bébés commencent à l’âge zéro et les années sont ajoutées à chaque anniversaire.

Le porte-parole présidentiel Lee Jae-myoung a déclaré que le système d’âge simplifié “suit la norme mondiale et met fin aux confusions sociales et économiques inutiles”. Le changement devrait résoudre les problèmes de communication nationaux et internationaux causés par les différences dans les méthodes de comptage de l’âge.