La Corée du Sud met officiellement fin à l’interdiction des poupées sexuelles importées après des poursuites pour saisies douanières

La Corée du Sud a officiellement mis fin à l’interdiction d’importer des poupées sexuelles intégrales, mettant fin à des années de débat sur l’ingérence du gouvernement dans la vie privée.

Bien qu’il n’y ait pas de lois ou de réglementations interdisant l’importation de poupées sexuelles, des centaines, voire des milliers, ont été saisies par les douanes, qui ont cité une clause de la loi interdisant l’importation de marchandises qui “nuisent aux belles traditions et à la morale publique du pays”.

Les importateurs se sont plaints et ont porté leur affaire devant les tribunaux, dont la plupart ont été d’accord avec eux et ont ordonné aux douanes de libérer les poupées sexuelles, affirmant qu’elles sont utilisées dans les espaces privés des gens et ne portent pas atteinte à la dignité humaine.

Lundi, le service des douanes coréen a déclaré dans un communiqué qu’il avait commencé à appliquer une directive révisée pour faire entrer des poupées sexuelles adultes grandeur nature dans le pays. Il a déclaré avoir examiné les récentes décisions de justice et les avis des agences gouvernementales concernées, notamment le ministère de l’Égalité des sexes et de la Famille.

Le service des douanes a déclaré qu’il interdirait toujours l’importation de poupées sexuelles enfantines ou d’autres incarnant certaines personnes. Il a déclaré que d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni interdisent également les poupées sexuelles enfantines.

Alors que la décision reflète les mesures lentes mais progressives de la Corée du Sud pour restreindre l’ingérence de l’État dans la vie personnelle, certaines organisations de défense des droits des femmes et conservatrices exprimeront probablement à nouveau leur opposition à l’utilisation de poupées sexuelles. Ils disent qu’ils approfondissent l’objectivation sexuelle des femmes et sapent la morale publique.

Lee Sang-jin, un ancien chef d’une entreprise locale qui importe des poupées sexuelles, a salué la décision des services douaniers.

“C’est une décision raisonnable même si elle est venue un peu tard”, a déclaré Lee. «Nous pensions que les droits de notre peuple à rechercher le bonheur et à utiliser (des poupées sexuelles) dans sa vie privée avaient été restreints par l’État. Il existe différents types de personnes qui utilisent (des poupées sexuelles), y compris celles qui sont sexuellement aliénées ou celles qui en ont besoin à des fins artistiques.

Les autorités sud-coréennes ne répriment pas la vente de poupées sexuelles fabriquées dans le pays, mais leur qualité est généralement inférieure à celles fabriquées à l’étranger, a déclaré Lee.

Lee a déclaré que son ancienne entreprise avait déjà repris plus de 20 poupées sexuelles aux douaniers par le biais de poursuites judiciaires. Il a déclaré que la société avait intenté des poursuites distinctes pour obtenir une indemnisation du gouvernement, car de nombreuses poupées sexuelles récupérées étaient devenues inutilisables après environ deux ans de saisies par le service des douanes.

La décision du service des douanes permettrait aux importateurs de récupérer leurs poupées sexuelles détenues dans les entrepôts gouvernementaux gérés par l’agence.

Les douaniers ont déclaré qu’ils détenaient encore probablement plus de 1 000 poupées sexuelles qui avaient été envoyées en Corée du Sud depuis 2018.