La Corée du Sud met en garde Pyongyang contre la « fin du régime »

Séoul s’est engagé à répondre « massivement » à toute future attaque du Nord.

La Corée du Sud a prévenu que Pyongyang verrait le « fin de son régime » si jamais elle lançait une frappe nucléaire, déclarant également que Washington viendrait à son aide en cas de conflit avec la RPDC.

Le ministère sud-coréen de la Défense a publié mercredi une déclaration en réponse aux récents développements en Corée du Nord, après que les responsables se sont engagés à renforcer l’arsenal nucléaire du pays, codifiant même cette politique dans la constitution nord-coréenne.

« Notre armée est équipée d’une posture de préparation combinée Corée du Sud-États-Unis qui peut répondre dans une écrasante majorité à toute attaque de la Corée du Nord », a déclaré le ministère de la Défense, ajoutant « Si la Corée du Nord tente d’utiliser l’arme nucléaire, elle risque la fin de son régime. »

Le communiqué poursuit en affirmant que les forces nucléaires de Pyongyang constituent un « grave menace qui nuit à la paix et à la stabilité » dans la région, arguant que le pays ne fera que « s’isoler davantage de la communauté internationale » s’il continue sur la voie actuelle.

Lors d’un discours prononcé la semaine dernière devant l’Assemblée populaire suprême, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que la quête d’armes nucléaires par son pays était un échec. « rendue permanente en tant que loi fondamentale de l’État ». Contrairement aux commentaires de Séoul, Kim a déclaré que ces armes contribueraient à « Dissuader la guerre et protéger la paix régionale et mondiale en développant rapidement les armes nucléaires à un niveau supérieur » ajoutant que le gouvernement avait simplement établi le « fondements juridiques pour garantir la sécurité ».

Le nouvel amendement constitutionnel est intervenu un an seulement après que le corps législatif a codifié la politique en matière d’armes nucléaires de Kim comme « irréversible, » y compris l’approbation pour une utilisation préventive. La Corée du Nord a rejeté les appels du Sud et des États-Unis à abandonner son programme nucléaire en échange de promesses d’allègement des sanctions, et Kim s’est engagé plus tôt cette année à « de façon exponentielle » augmenter la production d’ogives nucléaires. Il a intensifié ses essais de missiles dans un contexte de tensions croissantes avec Washington et Séoul, qui ont également lancé une série de jeux de guerre autour de la péninsule coréenne ces dernières années malgré les plaintes répétées de Pyongyang.

Les derniers commentaires du ministère sud-coréen de la Défense font écho aux remarques antérieures du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui avait averti que l’État nord-coréen serait mis à mort s’il recourait un jour à l’arme nucléaire. A l’époque, le président avait également vanté les liens étroits de Séoul avec Washington, qui maintient actuellement un peu moins de 30 000 soldats dans le pays.