La Corée du Sud lance une enquête sur le décès de 2 personnes quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca Covid-19

L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies a lancé une enquête sur la cause du décès de deux personnes quelques jours après avoir reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19.

Les deux personnes, qui n’étaient pas liées et avaient des conditions préexistantes, sont décédées mardi et mercredi après être tombées malades peu de temps après avoir reçu leur vaccination.

Un résident d’une maison de soins infirmiers de 63 ans, qui avait déjà reçu un diagnostic de maladie cérébrovasculaire, a développé une intoxication sanguine mortelle et une pneumonie après avoir eu une fièvre sévère.

L’autre victime était une personne qui était dans la cinquantaine et qui avait des antécédents de troubles cardiaques et de diabète. Ils ont subi plusieurs crises cardiaques par jour après avoir pris le vaccin.

L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a seulement confirmé qu’elle enquêtait sur les causes des décès. Cependant, ils n’ont pas confirmé les victimes ni fourni d’autres informations sur leur enquête.

AstraZeneca a refusé de commenter, et un porte-parole de l’entreprise à Séoul a déclaré qu’il n’avait aucune déclaration à faire pour le moment.

La Corée du Sud a déjà indiqué que les personnes de 65 ans et plus ne devraient pas recevoir le vaccin, car elles pensent qu’il n’y a pas suffisamment de données pour prouver qu’il est sûr et efficace pour ce groupe d’âge.

Cependant, aucune préoccupation n’a été soulevée par les responsables de la santé dans le pays pour les personnes souffrant de maladies préexistantes.

Le ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique a approuvé l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca le 10 février, les inoculations commençant le 26 février. Mardi soir, 85 904 personnes avaient reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca dans le sud du pays. Corée.

