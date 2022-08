La Corée du Sud lance Scouts the Moon, avec plus de missions à venir

M. Kwon a déclaré que l’objectif principal de la mission Danuri était de développer des technologies de base telles que la conception de trajectoires orbitales, la navigation dans l’espace lointain, un système de propulsion à forte poussée et une antenne de 35 mètres pour communiquer avec des engins spatiaux distants.

Mais la charge utile scientifique du vaisseau spatial est sophistiquée et aidera les scientifiques de Corée du Sud et du monde entier à étudier le champ magnétique de la lune, à mesurer ses quantités d’éléments et de molécules comme l’uranium, l’eau et l’hélium-3 et à photographier les cratères sombres aux pôles lunaires, où le soleil ne brille jamais. En plus de fournir l’un des instruments, appelé ShadowCam, la NASA a choisi neuf scientifiques pour participer à Danuri.

L’un de ses instruments scientifiques les plus importants est un magnétomètre. L’intérieur de la lune ne génère plus de champ magnétique, mais il l’a fait autrefois, et ce champ primordial est préservé dans les coulées de lave qui se sont durcies à cette époque.

Ian Garrick-Bethell, professeur de sciences planétaires à l’Université de Californie à Santa Cruz et scientifique participant à la mission Danuri, a déclaré que le champ magnétique initial semble avoir été étonnamment fort – potentiellement même le double de la force de la Terre. champ magnétique actuel.