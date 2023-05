La Corée du Sud lance le premier satellite de qualité commerciale, alors que la Corée du Nord prévoit le premier satellite espion

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a lancé avec succès un satellite de qualité commerciale pour la première fois jeudi dans le cadre de son programme croissant de développement spatial, alors que son rival la Corée du Nord s’efforce de placer son premier satellite espion militaire en orbite.

Les deux Corées, techniquement en état de guerre, n’ont pas de satellites de reconnaissance militaire et toutes deux sont impatientes de les posséder. Le lancement sud-coréen jeudi contribuera probablement à ses efforts pour développer un système de surveillance basé dans l’espace.

La fusée Nuri à trois étages de construction nationale a décollé d’une installation de lancement sur une île du sud avec une charge utile de huit satellites, dont un principal satellite de qualité commerciale dont la mission est de vérifier la technologie d’imagerie radar et d’observer le rayonnement cosmique dans une orbite proche de la Terre. .

Le ministre des Sciences, Lee Jong Ho, a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse télévisée que le lancement avait réussi, affirmant qu’il prouvait la fiabilité de la fusée et le potentiel de la Corée du Sud à exploiter divers satellites et à explorer l’espace.

Lee a déclaré que sept des huit satellites, dont le principal, ont été libérés avec succès de la fusée. Il a dit qu’il fallait plus de temps pour confirmer la libération du huitième satellite.

« Aujourd’hui, nous avons confirmé que les rêves peuvent devenir réalité », a écrit le président sud-coréen Yoon Suk Yeol sur Facebook. « J’espère que nos générations futures auront un grand rêve et un grand défi en regardant la fusée Nuri s’envoler dans l’espace. »

Le lancement a renforcé les espoirs de la Corée du Sud de rattraper ses voisins asiatiques tels que la Chine, le Japon et l’Inde dans une course spatiale régionale. Lee, le ministre des Sciences, a déclaré que la Corée du Sud prévoyait d’effectuer trois autres lancements de fusées Nuri d’ici 2027 et chercherait à développer des lanceurs plus avancés.

Le lancement était initialement prévu mercredi mais a été repoussé à la dernière minute en raison d’un problème technique.

L’année dernière, la Corée du Sud a utilisé une fusée Nuri pour placer un « satellite de vérification des performances » en orbite, devenant ainsi le 10e pays au monde à envoyer un satellite dans l’espace avec sa propre technologie. Mais ce lancement était principalement conçu pour tester la fusée.

De nombreux experts affirment que le lancement de jeudi aidera également la Corée du Sud à accumuler des technologies et un savoir-faire pour exploiter des satellites espions militaires et construire des missiles à longue portée.

La Corée du Sud devrait lancer son premier satellite espion plus tard cette année. Il s’appuie actuellement sur des satellites espions américains pour surveiller les installations nord-coréennes.

Lee Choon Geun, chercheur honoraire au Science and Technology Policy Institute de Corée du Sud, a noté que le satellite lancé jeudi est conçu pour être placé sur une orbite héliosynchrone, qui est généralement utilisée pour les satellites de reconnaissance.

La Corée du Sud dispose déjà de missiles capables d’atteindre toute la Corée du Nord. Mais les experts disent qu’il a besoin de missiles à plus longue portée pour se préparer aux futures menaces de sécurité des adversaires potentiels que sont la Chine et la Russie.

Les tensions sur la péninsule coréenne restent élevées après le barrage de tests de missiles de la Corée du Nord depuis le début de l’année dernière. Certains des tests ont démontré sa capacité potentielle à lancer des frappes nucléaires sur le continent américain, la Corée du Sud et le Japon.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un cherche à développer des systèmes d’armes plus sophistiqués, y compris un satellite espion, pour faire face à ce qu’il appelle l’intensification des hostilités américaines et sud-coréennes. Les analystes disent que Kim veut utiliser un arsenal d’armes élargi pour obtenir de plus grandes concessions de Washington dans les transactions futures.

« La Corée du Nord doit être tellement préoccupée par le lancement du satellite sud-coréen jeudi, car une grande partie de l’intérêt de Kim Jong Un est maintenant de posséder un satellite espion », a déclaré Moon Seong Mook, analyste de l’Institut de recherche coréen pour la stratégie nationale basé à Séoul. « Il a un fort désir de lancer un satellite espion avant la Corée du Sud. »

Des images satellite commerciales récentes du principal centre de lancement de la Corée du Nord dans le nord-ouest montrent des activités qui suggèrent « un nouveau niveau d’urgence pour préparer le site à accueillir des lancements de satellites », a déclaré mercredi 38 North, un site Web axé sur la Corée du Nord. Il a déclaré que les images indiquent que les progrès sur une nouvelle rampe de lancement progressent « à un rythme remarquable ».

La semaine dernière, Kim a examiné un satellite espion fini et a approuvé un plan pour son lancement lors d’une visite à l’agence aérospatiale du pays.

Le satellite espion révélé dans les médias d’État nord-coréens ne semble pas assez sophistiqué pour produire des images haute résolution. Mais Lee, l’expert du Science and Technology Policy Institute, a déclaré qu’il serait probablement capable de surveiller le déploiement d’actifs stratégiques américains tels qu’un porte-avions et les mouvements de navires de guerre et d’avions de combat sud-coréens.

Hyung-jin Kim, Associated Press