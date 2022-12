La Corée du Sud lance des jets après que le Nord ait fait voler des drones

Séoul, Corée du Sud –

Lundi, l’armée sud-coréenne a tiré des coups de semonce, dépêché des avions de combat et fait voler des moyens de surveillance à travers la frontière fortement fortifiée avec la Corée du Nord, après que des drones nord-coréens ont violé son espace aérien pour la première fois en cinq ans dans une nouvelle escalade des tensions.

L’armée sud-coréenne a détecté cinq drones en provenance de Corée du Nord traversant la frontière, et un s’est rendu jusqu’au nord de la région de la capitale sud-coréenne, à environ une heure de route, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

L’armée a répondu en tirant des coups de semonce et en lançant des avions de combat et des hélicoptères d’attaque pour abattre les drones nord-coréens. Les hélicoptères d’attaque ont tiré 100 coups combinés, mais on ne savait pas immédiatement si les drones nord-coréens avaient été abattus. Selon le ministère de la Défense, aucun dommage civil n’a été signalé dans l’immédiat sur le terrain en Corée du Sud.

Les drones nord-coréens et la réponse rapide du Sud sont intervenus quelques jours après que le Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée lors de la dernière de sa torride série d’essais d’armes cette année. Les lancements de vendredi ont été considérés comme une protestation contre les exercices aériens conjoints sud-coréens et américains que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

L’un des avions de chasse sud-coréens s’est précipité lundi, un avion d’attaque léger KA-1, s’est écrasé au décollage mais ses deux pilotes se sont éjectés en toute sécurité, ont indiqué des responsables de la défense. Ils ont déclaré avoir également demandé aux aéroports civils de Séoul et des environs d’interrompre temporairement les décollages.

La Corée du Sud a également envoyé des moyens de surveillance près et de l’autre côté de la frontière pour photographier les principales installations militaires en Corée du Nord dans le cadre des mesures correspondantes contre les vols de drones nord-coréens, ont déclaré les chefs d’état-major. Il n’a pas précisé, mais certains observateurs disent que la Corée du Sud a probablement fait voler des drones sans pilote à l’intérieur du territoire nord-coréen.

“Notre armée répondra de manière approfondie et résolue à ce genre de provocation nord-coréenne”, a déclaré aux journalistes le général de division Lee Seung-o, directeur des opérations de l’état-major interarmées sud-coréen.

La confirmation publique par la Corée du Sud de toute activité de reconnaissance à l’intérieur de la Corée du Nord est très inhabituelle et reflète probablement la volonté du gouvernement conservateur dirigé par le président Yoon Suk Yeol de sévir contre les provocations nord-coréennes. La Corée du Nord pourrait répondre par une rhétorique plus enflammée ou des tests d’armes ou d’autres provocations, selon certains observateurs.

C’est la première fois que des drones nord-coréens pénètrent dans l’espace aérien sud-coréen depuis 2017, lorsqu’un drone nord-coréen présumé s’est écrasé en Corée du Sud. Des responsables militaires sud-coréens ont déclaré à l’époque que le drone équipé d’un appareil photo fabriqué par Sony avait photographié un système de défense antimissile américain en Corée du Sud.

La Corée du Nord a déjà vanté son programme de drones, et des responsables sud-coréens ont déclaré que le Nord possédait environ 300 drones. En 2014, plusieurs drones nord-coréens présumés équipés de caméras de fabrication japonaise ont été retrouvés au sud de la frontière. Les experts ont déclaré qu’ils étaient de basse technologie mais pourraient être considérés comme une menace potentielle pour la sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord a affirmé avoir effectué des tests majeurs nécessaires pour acquérir son premier satellite espion et un missile balistique intercontinental plus mobile capable d’atteindre le continent américain. Ils faisaient partie des systèmes d’armes de haute technologie que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à introduire avec des ogives multiples, des missiles nucléaires lancés sous l’eau, des sous-marins à propulsion nucléaire et des missiles hypersoniques.

La Corée du Nord a publié des photos en basse résolution de villes sud-coréennes vues de l’espace, mais certains experts sud-coréens ont déclaré que les images étaient trop brutes à des fins de surveillance. De telles évaluations ont exaspéré la Corée du Nord, la puissante sœur de Kim, Kim Yo Jong, publiant une série de termes dérisoires pour insulter des experts sud-coréens non identifiés et exprimer sa colère.

La Corée du Nord doit organiser cette semaine une conférence clé du Parti des travailleurs au pouvoir pour examiner les politiques passées et fixer des objectifs politiques. Certains experts disent qu’au cours de la réunion, la Corée du Nord réaffirmera probablement ses efforts pour renforcer les arsenaux nucléaires et de missiles pour faire face à ce qu’elle appelle les politiques américaines hostiles, telles que les sanctions internationales dirigées par les États-Unis et son entraînement militaire régulier avec la Corée du Sud.

La Corée du Nord utiliserait éventuellement sa capacité nucléaire renforcée comme monnaie d’échange pour gagner la reconnaissance internationale en tant qu’État nucléaire légitime, l’assouplissement des sanctions internationales et d’autres concessions, selon les analystes.