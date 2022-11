La Corée du Sud lance des avions de chasse

Les forces armées de Séoul ont déclaré que près de 200 vols militaires nord-coréens avaient été détectés vendredi

La Corée du Sud a dépêché des dizaines d’avions de chasse après avoir repéré un nombre important d’avions de combat nord-coréens sur le radar, a déclaré l’armée du pays. L’incident survient au milieu d’exercices aériens en cours par Séoul et Washington, qui ont provoqué plusieurs démonstrations de force de Pyongyang ces derniers jours.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de l’armée sud-coréenne ont déclaré que 80 avions avaient été mobilisés vendredi en réponse à plus de 180 vols militaires nord-coréens, notant que les avions de Pyongyang ne se sont pas approchés de la frontière intercoréenne.

Le JCS a ajouté que les F-35A fabriqués aux États-Unis figuraient parmi les avions à réaction sud-coréens brouillés et que l’armée était dans une situation difficile. “posture de réponse complète”.

Alors que Séoul a fourni peu de détails sur les vols nord-coréens, des responsables ont déclaré que les avions restaient au nord de la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux Corées.

Le Sud a brouillé des jets le mois dernier dans une réponse similaire après que 10 avions nord-coréens ont été vus sur le radar, bien que l’incident se soit également terminé sans autre escalade.

Les tensions sont montées en flèche dans la péninsule coréenne ces derniers mois, le Nord ayant effectué un nombre record d’essais d’armes cette année, dont un missile balistique intercontinental (ICBM) lancé en mer plus tôt cette semaine. Séoul, quant à lui, a effectué plusieurs séries d’exercices militaires à tir réel avec les États-Unis, y compris l’exercice en cours ” Vigilant Storm “, le plus grand exercice aérien jamais organisé entre les deux alliés. Pyongyang a condamné à plusieurs reprises ces exercices comme préparatifs d’une attaque, tandis que Washington et le Sud affirment que la RPDC s’est livrée à des manœuvres dangereuses. “provocations” avec ses démonstrations de missiles et d’artillerie de représailles.

