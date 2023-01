La Corée du Sud laisse la porte ouverte à l’envoi d’armes à l’Ukraine

SÉOUL – La Corée du Sud a laissé la porte ouverte au réexamen de l’interdiction de Séoul d’envoyer des armes à l’Ukraine, le ministre de la Défense Lee Jong-sup ayant déclaré mardi qu’il était conscient de la “nécessité de l’effort international” et que son gouvernement “attirait notre attention de près”. » à la situation.

Des pays comme l’Allemagne, la Norvège et d’autres, a déclaré Stoltenberg lors de sa propre visite ici lundi, avaient changé leur position “parce qu’ils ont réalisé que lorsque vous faites face à une invasion brutale où une grande puissance – la Russie – en envahit une autre de manière flagrante alors que nous avons vu en Ukraine, si nous croyons en la liberté, si nous croyons en la démocratie, si nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent, alors ils ont besoin d’armes.

La Corée du Sud a fourni une aide humanitaire et autre aide non létale directement à l’Ukraine. Les États-Unis ont déclaré que la Corée du Nord envoyait des missiles à la Russie pour compléter ses approvisionnements en déclin.

Le voyage, le sixième d’Austin dans la région et le troisième en Corée du Sud, fait partie d’un effort global visant à élargir les alliances et les partenariats indo-pacifiques de Washington alors que la Chine a accru ce qu’un haut responsable de la défense a appelé sa “forte augmentation du comportement déstabilisant…”, y compris interceptions air-air et défis maritimes.