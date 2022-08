La Corée du Sud, la cerise sur le gâteau pour l’entreprise fruitière de Kelowna

Un projet pilote qui expédie des cerises de la Colombie-Britannique en Corée du Sud n’est, espérons-le, qu’un début, selon le ministre canadien du Commerce international.

Mary Ng a visité Northern Cherries à Kelowna jeudi 18 août, quelques jours seulement après que l’entreprise familiale a expédié son premier lot de fruits vers le pays asiatique.

“Pour Northern Cherries et les cerises canadiennes, pénétrer un nouveau marché comme la Corée du Sud est formidable”, a déclaré Ng. “Voir une entreprise familiale qui est une entreprise à grande échelle qui se développe est également formidable.”

Le Canada et la Corée du Sud négocient des tarifs sur les cerises depuis 2015, ce qui a entraîné une baisse de 24 à 4,8 %. Les tarifs seront supprimés d’ici 2024.

« C’est notre Agence canadienne d’inspection des aliments et son homologue sud-coréen qui ont travaillé ensemble pour s’assurer que la façon dont ces belles cerises ont pu entrer sur ce marché répondait à toutes les exigences de l’exportation alimentaire », a déclaré Ng.

La ministre a ajouté qu’elle espère que, qu’il s’agisse d’une entreprise de production de fruits en Colombie-Britannique ou d’un éventail d’entreprises de tous les secteurs de l’économie canadienne, elle pourra accéder à des marchés comme la Corée du Sud.

« Donc, être vraiment en mesure d’aider les entreprises canadiennes à se développer sur ces marchés internationaux, c’est ça le travail. »

Pour les cerises du Nord, l’accès à la Corée du Sud, et éventuellement à d’autres marchés, est vital.

“Nous étions limités à seulement quatre ou cinq marchés avant cela”, a déclaré Harsh Khela, directeur de l’exploitation. “Cela nous aide beaucoup d’avoir un autre grand marché vers lequel envoyer nos cerises.”

Northern cherrys expédie également ses produits aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon. L’entreprise a commencé avec le père de Khela qui a ouvert une exploitation de fruits et légumes en 1992 à Oliver. La construction de leur usine de cerises sur Glenmore Road North a commencé en 2015. L’entreprise possède plusieurs vergers à Kelowna, Lake Country et Vernon, couvrant quelque 480 acres.

