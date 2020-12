Les rassemblements de cinq personnes ou plus seront interdits dans la grande région de Séoul à partir de mercredi pour ralentir un peu la propagation du coronavirus, ont annoncé les autorités sud-coréennes.

Les gouvernements de Séoul, de la province de Gyeonggi et d’Incheon, où vivent 51 millions d’habitants, ont annoncé lundi la mesure de restriction de rassemblement. Le nouvel ordre administratif intervient avant la prochaine haute saison pour les événements de fin d’année. Il entre en vigueur mardi à minuit et se termine le 3 janvier.

«Nous ne pouvons pas surmonter la crise actuelle sans réduire les infections en grappes qui se propagent lors de rassemblements privés avec des familles, des amis et des collègues», Le maire par intérim de Séoul, Seo Jung-hyup, a déclaré aux journalistes. «C’est la dernière chance de briser la propagation.»

Les données du gouvernement local ont révélé que les restaurants et les lieux similaires représentaient 41,4% des infections en grappes à Séoul au cours des quatre dernières semaines, suivis des bureaux, des lieux de culte et des établissements médicaux et des maisons de retraite.

Les réunions de quatre personnes ou moins à l’intérieur ou à l’extérieur seront autorisées dans la grande région de Séoul, qui se trouve actuellement sous le niveau 2.5, le deuxième plus élevé du système d’alerte de distance sociale à cinq niveaux. Ce niveau interdit les rassemblements de 50 personnes ou plus. Sous le niveau 3 le plus élevé, les rassemblements de 10 personnes ou plus sont interdits. La nouvelle interdiction sera encore plus forte.

La région de Séoul représente environ 70% des cas quotidiens de coronavirus dans le pays et le nombre de nouvelles infections a augmenté dimanche à un niveau record de 473.

Il n’y aura pas de verrouillage dans toute la Corée du Sud, bien que les autorités aient enregistré plus de 1000 cas confirmés par jour pendant cinq jours consécutifs au cours de la semaine dernière. Lundi, ce nombre est tombé en dessous de 1000 après que moins de tests aient été effectués ce week-end.

Dimanche, il y avait 24 nouveaux décès liés à Covid-19, et le total du pays s’élève désormais à 698, selon l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.

