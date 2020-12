SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le parlement sud-coréen a approuvé lundi une législation contentieuse criminalisant le vol de tracts de propagande par ballon vers la Corée du Nord, malgré de vives critiques selon lesquelles le pays sacrifie la liberté d’expression pour améliorer les liens avec son rival nord.

La législation a été adoptée avec le soutien de 187 législateurs, pour la plupart des membres du parti au pouvoir qui soutiennent la politique d’engagement du président Moon Jae-in avec la Corée du Nord. Les législateurs de l’opposition, en infériorité numérique, n’ont pas assisté au vote après que leur tentative de retarder le scrutin avec des discours sans interruption a été déjouée par les législateurs du parti au pouvoir et leurs alliés qui ont utilisé leur supermajorité des trois cinquièmes pour interrompre les discours lors d’un vote séparé.

C’était la première fois que le parlement sud-coréen adoptait un projet de loi interdisant formellement aux civils de faire flotter des tracts anti-Corée du Nord à travers la frontière tendue. La Corée du Sud n’avait auparavant interdit ces activités que pendant les périodes sensibles et a normalement permis aux militants d’exercer leur liberté d’expression malgré les protestations répétées de la Corée du Nord.

Les militants et les déserteurs de Corée du Nord utilisent depuis des années d’énormes ballons remplis d’hélium pour transporter des tracts critiquant le programme d’armes nucléaires et le bilan des droits de l’homme de la Corée du Nord, des clés USB contenant des informations sur l’actualité mondiale et des dollars américains. Les observateurs affirment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un considérait probablement le dépliant comme une menace pour son règne absolu sur ses 25 millions d’habitants, qui ont pour la plupart un accès limité aux informations extérieures.

Les législateurs alignés sur Moon affirment que la législation vise à éviter de provoquer inutilement la Corée du Nord, à assurer la sécurité des personnes qui vivent près de la frontière et à garantir des relations stables avec le Nord. Les opposants accusent Moon de sympathiser excessivement avec la Corée du Nord ou de céder aux menaces nord-coréennes à propos du tract.

« C’est une loi qui bloquera le flux des grandes valeurs de la Corée du Sud, l’esprit de démocratie, de liberté et d’égalité, vers la Corée du Nord », a déclaré le député conservateur de l’opposition Tae Yongho lors d’un discours de 10 heures. «C’est une loi qui vise à s’associer à Kim Jong Un et à laisser les résidents nord-coréens réduits en esclavage pour de bon.»

Tae était un haut diplomate nord-coréen à Londres avant de se rendre en Corée du Sud en 2016 et a été élu au parlement sud-coréen en avril.

Le projet de loi entrera en vigueur trois mois après avoir été promulgué par le gouvernement, ce qui est considéré comme une formalité. Un groupe d’avocats de Séoul a déclaré plus tôt qu’il déposerait un recours constitutionnel si le projet de loi était adopté.

En vertu de la législation, quiconque transporte des tracts, des dispositifs de stockage auxiliaires ou de l’argent vers la Corée du Nord sans l’autorisation du gouvernement peut être puni de trois ans de prison ou d’une amende de 30 millions de won (27 730 dollars). La même sanction peut également être appliquée aux émissions de haut-parleurs retentissants ou à l’installation de panneaux d’affichage géants dans les zones frontalières, mais aucun civil en Corée du Sud n’est connu pour avoir été impliqué dans de telles activités.

Moon et Kim ont convenu d’arrêter la guerre psychologique de type guerre froide et de réduire les animosités lorsqu’ils se sont rencontrés en avril 2018 au début d’une diplomatie mondiale désormais bloquée sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Le gouvernement de Moon dit que l’accord doit être appliqué à la diffusion de tracts civils, mais les opposants soutiennent que l’accord ne l’interdit pas clairement.

L’adoption du projet de loi est intervenue six mois après que la puissante sœur de Kim, Kim Yo Jong, a réagi avec fureur face à ce qu’elle a appelé l’incapacité de la Corée du Sud à arrêter la distribution de tracts civils et lui a demandé d’interdire l’activité. Elle a qualifié les déserteurs nord-coréens impliqués dans la campagne de tracts de «racaille humaine» et de «chiens bâtards».

Le gouvernement de Moon a répondu qu’il introduirait une loi anti-tracts et porterait plainte contre certains militants. Mais une Corée du Nord en colère a menacé de faire sauter un bureau de liaison inoccupé construit par la Corée du Sud sur son territoire, dans sa provocation la plus importante depuis plus de deux ans.

Les tensions se sont encore intensifiées en septembre lorsque les troupes nord-coréennes ont tué par balle un responsable des pêches sud-coréen trouvé sur un objet flottant dans les eaux du nord. Kim Jong Un a ensuite présenté des excuses rares pour le meurtre.

Après des semaines d’enquête, la police de Séoul a demandé le mois dernier que les procureurs inculpent neuf militants de tracts pour avoir prétendument violé les lois sur la coopération intercoréenne, la pollution et le détournement de fonds.

Parmi eux se trouve Park Sang-hak, un transfuge nord-coréen qui a accusé le gouvernement de Moon de passer «méchamment» la responsabilité des liens intercoréens tendus avec lui et ses collègues militants.

«Les dépliants que nous avons envoyés visaient à informer nos parents, frères et sœurs que nous avons découvert après notre arrivée ici que la Corée du Sud n’est pas un enfer vivant ou une colonie américaine comme on nous l’avait appris là-bas», a déclaré Park . «Est-ce que c’est mal?»

En 2014, les troupes nord-coréennes ont ouvert le feu sur des ballons de propagande volant vers leur territoire, déclenchant un échange de tirs qui n’a fait aucune victime connue.

On ne sait pas si l’adoption du projet de loi pourrait favoriser les liens entre les Corées.

Après le blocage de la diplomatie nucléaire l’année dernière en raison de querelles sur les sanctions américaines, la Corée du Nord a mis fin à presque toute coopération avec la Corée du Sud. Il n’a pas répondu à une offre sud-coréenne de coopération liée aux coronavirus. Mais les observateurs disent que la Corée du Nord pourrait à nouveau pousser à la réconciliation avec la Corée du Sud lorsqu’elle voudra un nouveau cycle de diplomatie avec l’administration du président élu américain Joe Biden.