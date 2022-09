La Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles (PIPC) a infligé à Google et Meta des amendes totalisant 100 milliards de KRW pour violation des lois sur la confidentialité. Il s’agit de la plus grosse amende de ce type dans le pays à ce jour et également de la première à être imposée pour la collecte et l’utilisation d’informations comportementales à des fins de publicité personnalisée.

Google prend le plus gros coup, 69,2 milliards de KRW (environ 50 millions de dollars), tandis que Meta a été condamné à une amende de 30,8 milliards de KRW (environ 22 millions de dollars). Les deux sociétés ont été accusées de ne pas avoir obtenu le consentement légitime avant de collecter des informations sur les utilisateurs via des sites Web et des applications tiers.

PIPC a constaté que Google n’avait pas correctement informé les utilisateurs qu’il collecterait et utiliserait des données comportementales. Il a également été réprimandé pour avoir défini le choix par défaut sur “d’accord” tout en cachant les autres options derrière un bouton “Plus d’options”. Cela contraste avec ce que voient les utilisateurs européens, comparaison ci-dessous (note : les deux écrans sont en coréen).







Les utilisateurs coréens (à gauche) doivent prendre des mesures supplémentaires pour personnaliser leur consentement par rapport aux utilisateurs européens (à droite)

En mai, Meta a commencé à demander aux utilisateurs coréens d’accepter sa politique de confidentialité mise à jour avant le 8 août, sinon ils perdraient l’accès à leurs comptes Facebook et Instagram avant le 9 août. Cette poussée a été l’une des choses qui a poussé le PIPC à examiner de plus près le fonctionnement de Meta. .







Une capture d’écran de l’écran de mise à jour problématique de la politique de confidentialité de Meta

Outre les amendes, Google et Meta ont reçu l’ordre de retravailler leurs dialogues de consentement d’une manière conforme aux lois coréennes sur la confidentialité.

« Bien que nous respections la décision du PIPC, nous sommes convaincus que nous travaillons avec nos clients d’une manière conforme à la loi et conforme aux processus requis par les réglementations locales. En tant que tel, nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la commission et serons ouverts à toutes les options, y compris la demande d’une décision du tribunal », a déclaré un porte-parole de Meta à TechCrunch.

« Nous ne sommes pas d’accord avec les conclusions du PIPC et nous examinerons l’intégralité de la décision écrite une fois qu’elle nous sera communiquée. Nous avons toujours démontré notre engagement à effectuer des mises à jour continues qui donnent aux utilisateurs le contrôle et la transparence, tout en fournissant les produits les plus utiles possibles. Nous restons déterminés à collaborer avec le PIPC pour protéger la vie privée des utilisateurs sud-coréens. un porte-parole de Google a déclaré à Reuters.

La source (en coréen) | Via 1 | Via 2