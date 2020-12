Les autorités de la capitale de la Corée du Sud, Séoul, ont ordonné la fermeture des écoles dans la ville et ses environs à partir de mardi, une nouvelle épidémie de coronavirus ayant dépassé le sommet précédent en février.

Les écoles devront déplacer les classes en ligne à Séoul et dans les régions périphériques jusqu’à la fin du mois de décembre. «Le gouvernement n’hésitera pas à prendre la décision de passer à la phase 3 si cela est jugé nécessaire car cela prend en compte les avis des ministères concernés, des gouvernements locaux et des experts», A déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun.

Lundi, le pays a enregistré 718 nouveaux cas de coronavirus et 682 cas ont été transmis localement. Le nombre total d’infections s’élève maintenant à 43 484, avec 587 décès, selon l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. La plupart des nouveaux cas ont été signalés dans la capitale, la ville portuaire voisine d’Incheon et dans la province de Gyeonggi, où vivent plus de 25 millions de personnes.

La Corée du Sud lutte contre une troisième vague d’épidémies virales dans tout le pays et le gouvernement envisage de renforcer les restrictions de distanciation sociale au plus haut niveau.

Les autorités ont déjà introduit un programme de distanciation sociale à cinq niveaux, et la grande région de Séoul est actuellement à 2,5, le deuxième niveau le plus élevé. Le reste du pays est actuellement au niveau 2.

Le niveau le plus élevé peut être mis en œuvre lorsque les cas transmis localement atteignent entre 800 et 1 000 cas ou que le décompte double par rapport à la veille. Lundi, après moins de tests, les nouveaux cas quotidiens de coronavirus sont tombés à 718. Alors que le plus grand nombre de nouveaux cas – 1 030 – a été signalé dimanche.

Le président Moon Jae-in a déclaré lundi que le gouvernement œuvrerait pour soutenir les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants touchés par la crise des coronavirus. Il a confirmé qu’un plan est en cours d’élaboration pour créer plus d’un million d’emplois dans le secteur public.

