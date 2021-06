La Corée du Sud fait un don de 900 000 dollars au Myanmar en proie au conflit, selon un organisme de l’ONU

Note de la rédaction : l’article a été corrigé pour montrer que c’est la Corée du Sud, et non la Corée du Nord, qui a fait un don au Myanmar. Un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU a déclaré que les données qui étaient apparues plus tôt sur son service de suivi financier montrant une contribution de 300 000 $ de la Corée du Nord étaient fausses. Le site Web a depuis été mis à jour et les 300 000 $ ont été ajoutés au don existant de la Corée du Sud de 600 000 $.

Jeudi, les données du service de suivi financier du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU ont montré que le gouvernement sud-coréen a répondu à un appel de financement de l’ONU.

L’initiative, qui cherche des fonds pour le Myanmar en proie au conflit, appelle 276 millions de dollars de donateurs. Le don de 900 000 $ de la Corée du Sud est légèrement inférieur à la contribution de l’Irlande de 1 188 838 $, mais supérieur à ce que la France et la Finlande ont fait. Près de la moitié des 58 millions de dollars déjà accordés l’ont été par les États-Unis. Les deux principaux donateurs suivants sont le Japon et le Royaume-Uni, représentant respectivement 13,2 % et 7,2 %.

Le gouvernement du Myanmar a été renversé par l’armée en février 2021 et les affrontements qui en ont résulté ont fait des centaines de morts. La junte militaire s’est engagée à rendre le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu à temps, mais s’est engagée dans des mesures de répression répétées contre les manifestations en faveur de la démocratie.

