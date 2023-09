La Corée du Sud fait preuve de puissance militaire avec un défilé et lance un avertissement sévère concernant la poursuite nucléaire du Nord

La Corée du Sud s’est engagée à riposter immédiatement contre toute provocation potentielle de la Corée du Nord, alors que des milliers de soldats se sont rassemblés mardi à Séoul, la capitale sud-coréenne, pour un défilé militaire lors de la Journée des forces armées.

« Sur la base de capacités de combat prêtes au combat et d’une solide posture de préparation, notre armée ripostera immédiatement à toute provocation nord-coréenne », a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors d’une cérémonie commémorant la 75e Journée des forces armées du pays.

Il a ajouté : « Si la Corée du Nord utilise des armes nucléaires, son régime sera mis fin par une réponse écrasante. »

Cette démonstration de force, le premier défilé militaire du pays depuis 10 ans, intervient alors que la Corée du Nord et la Russie ont récemment renforcé leurs relations alors que le Nord cherche à se doter d’un arsenal nucléaire et que Moscou cherche à réapprovisionner en armes conventionnelles épuisées par sa guerre avec l’Ukraine.

Yoon a déclaré que Séoul s’efforçait de construire « une armée forte qui suscite la peur chez l’ennemi ».

Le défilé militaire de mardi a vu environ 4.600 soldats sud-coréens, accompagnés de plus de 300 soldats américains, défiler dans les rues de Séoul. Ils étaient flanqués de chars, de missiles et d’autres armes en signe de préparation et de préparation militaires.

La Corée du Sud a organisé pour la dernière fois un défilé militaire massif en 2013.

Plus tôt ce mois-ci, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine et des chefs militaires. Il a également visité des sites militaires clés.

Pyongyang serait à la recherche de technologies russes pour l’aider à développer des satellites espions, des sous-marins à propulsion nucléaire et des missiles balistiques à longue portée.

Les experts ont déclaré que de telles armes constitueraient une menace majeure pour la sécurité de la Corée du Sud voisine ainsi que du reste du monde, y compris des États-Unis.

Yoon n’a pas mentionné les liens entre la Corée du Nord et la Russie dans son discours de mardi.

Cependant, lors d’un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU la semaine dernière, il a déclaré que la Corée du Sud « ne resterait pas les bras croisés » si la Corée du Nord et la Russie acceptaient de tels accords d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent tout commerce d’armes avec la Corée du Nord.

Des responsables américains ont également déclaré que la Corée du Nord et la Russie subiraient des conséquences si elles parvenaient à concrétiser un accord.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.