La Corée du Sud fait face au traumatisme de l’écrasement de la foule d’Halloween à Itaewon

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – Alors que les noms des personnes tuées lors de l’écrasement de la foule de samedi à Itaewon se répandent et que l’installation d’autels de deuil près du site commence, ceux qui vivent en Corée du Sud sont sous le choc des images horribles et des souvenirs de la tragédie qui a tué au moins 154 personnes et des dizaines de blessés.

Le nombre de morts qui s’envole. Images et vidéos sur les réseaux sociaux du chaos et de la souffrance. Couverture de l’actualité sans fin. Des milliers de témoins et de personnel d’urgence, et d’innombrables autres qui ont entendu leurs récits et pleuré avec eux. Le traumatisme psychologique collectif pour la Corée du Sud ne fait que commencer.

Le gouvernement coréen et les responsables médicaux mettent en garde contre les traumatismes, exhortant les gens à faire attention en consommant des informations et à rechercher des soins et un soutien en santé mentale. Mais la maladie mentale et la psychiatrie portent toujours des tabous dans ce pays, ce qui constituera probablement des obstacles au processus de guérison.

On estime que des dizaines de milliers de personnes se sont trouvées à Itaewon samedi, la nuit où les fêtards ont été piégés dans un écrasement de foule dans une ruelle étroite. Les survivants ont rappelé les horreurs de ce qu’ils ont vécu et vu cette nuit-là, et ont dit qu’ils s’inquiétaient des effets de ces souvenirs traumatisants par la suite.

“C’était presque post-apocalyptique”: un jugement attend la tragédie de la foule à Séoul

Juliana Velandia Santaella, 23 ans, se souvient s’être sentie pressée par la foule bondée, qui poussait lentement des centaines de personnes dans la ruelle, et sentait le poids des corps des autres l’écraser.

“Je me suis dit : ‘D’accord, je vais être le prochain.’ J’ai vraiment cru que j’allais mourir », a déclaré l’étudiant en médecine du Mexique. « J’étais complètement paralysé. À un moment donné, je ne pouvais plus sentir mes jambes. Je ne pouvais même pas bouger mes orteils.

“Je suis vraiment inquiète pour le SSPT”, a déclaré Velandia. “Je souffre de dépression et d’anxiété.”

L’Association coréenne de neuropsychiatrie a publié dimanche une déclaration avertissant les gens des dommages durables de la tragédie pour les familles et les amis endeuillés ; ceux qui ont été blessés et leurs proches; les témoins; et le personnel médical et d’urgence qui a répondu. L’association a déclaré que l’incident a déclenché le besoin d’un soutien à grande échelle en matière de santé mentale.

Le gouvernement a commencé à offrir certaines ressources. Le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être a mis en place un groupe de soutien pour un nombre limité de personnes touchées par la catastrophe, offrant un soutien psychologique à environ 1 000 membres de la famille, témoins et survivants.

« Tant de corps » : les témoins de Séoul se souviennent de la nuit d’Halloween d’une véritable horreur

Mais le besoin de guérison sera bien plus grand. Dans les jours qui ont immédiatement suivi la tragédie, des amis et des membres de la famille ont partagé leurs souvenirs en privé. Leurs expressions de chagrin et de traumatisme se sont également répandues publiquement.

Dans un centre communautaire de Hannam – une zone voisine du site où l’écrasement s’est produit – des familles et des amis inquiets s’étaient rassemblés à la recherche d’informations sur les personnes disparues. Pendant qu’ils enregistraient les personnes disparues, ils attendaient et parcouraient le centre avec des expressions sombres. Vers l’heure du déjeuner dimanche, famille après famille, on a appris que les personnes qu’ils recherchaient figuraient parmi les morts.

La plupart sont sortis du centre en larmes et en cris, se précipitant vers les voitures ou la station de métro, ou simplement s’enfuyant pendant qu’ils traitaient les nouvelles. Un vieil homme s’est arrêté pour parler, alors que sa femme et une jeune femme couraient devant lui, sans voix et tremblant d’émotion.

“Nous avons appelé puis nous sommes venus d’un village loin d’ici dans l’espoir de les retrouver juste blessés dans un hôpital”, a-t-il déclaré à propos du membre de sa famille disparu. “Mais ils ont été retrouvés en tant que corps.”

Une autre femme a sprinté hors du centre et dans une voiture. Elle a fait une pause avant d’entrer, faisant face aux journalistes les larmes aux yeux, mais n’a pas pu prononcer le moindre mot. Au centre, sa collègue, une responsable du bureau présidentiel, a expliqué qu’elle était aussi une employée du bureau présidentiel qui avait travaillé du jour au lendemain pour aider les familles à rechercher des proches. Alors qu’elle travaillait, elle avait appris qu’un membre de sa famille faisait partie des disparus. Puis elle a appris que le membre de la famille, un lycéen mineur, était l’un des morts.

Yoon-sung Park, un technicien de 24 ans originaire du Texas, était l’une des personnes qui ont aidé les victimes samedi. Il transportait les gens vers un terrain plus dégagé, où ils pouvaient être étendus pour recevoir des soins médicaux.

“Les gens ont été étendus ici tout le long, environ un demi-mile”, a-t-il dit, désignant la rue principale d’Itaewon. “Il y avait tellement de corps sur le sol.”

Plus tôt samedi soir, Park et son ami avaient fréquenté le club Atelier au sommet de l’allée dans le cadre de leurs vacances d’un mois en Corée du Sud.

Assis avec une bouteille d’eau dans un café près de la scène, Park semblait être en état de choc.