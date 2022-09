La Corée du Sud fait face à une pénurie de kimchi après une chaleur extrême et des pluies

TAEBAEK, Corée du Sud — Dans les contreforts de la chaîne accidentée de Taebaek, Roh Sung-sang examine les dégâts causés à sa récolte. Plus de la moitié des choux de sa parcelle de 50 acres sont flétris et déformés, ayant succombé à la chaleur extrême et aux précipitations au cours de l’été. “Cette perte de récolte que nous constatons n’est pas une erreur d’un an”, a déclaré Roh, 67 ans, qui cultive des choux dans les hautes terres de la province de Gangwon depuis deux décennies. “Je pensais que les choux seraient en quelque sorte protégés par les hautes altitudes et les montagnes environnantes.”

Avec son climat typiquement frais, cette région alpine de Corée du Sud est le centre de production estivale du Napa, ou chou chinois, un ingrédient clé du kimchi, l’aliment de base coréen piquant. Mais cette année, près d’un demi-million de choux qui autrement auraient été épicés et fermentés pour faire du kimchi sont abandonnés dans les champs de Roh. Dans l’ensemble, la récolte de Taebaek représente les deux tiers de ce qu’elle serait au cours d’une année typique, selon les estimations des autorités locales.

Le typhon Hinnamnor frappe la Corée du Sud, laissant des milliers de personnes sans électricité

Le résultat est une crise du kimchi ressentie par les connaisseurs de toute la Corée du Sud, dont l’appétit pour le plat est légendaire. Selon la Korea Agro-Fisheries Trade Corp.

“Je n’avais pas d’autre choix que de payer par le nez pour des choux”, a déclaré Sung Ok-Koung, 56 ans, femme au foyer à Séoul, pour qui la fabrication du kimchi est une activité familiale importante. Les Sud-Coréens mangent le plat piquant sept fois par semaine en moyenne, selon une enquête réalisée en 2020 par le Korea Rural Economic Institute.

La pénurie de choux pèse non seulement sur le kimchi fait maison, mais aussi sur le kimchi produit commercialement.

La hausse des coûts a poussé Daesang, le premier producteur de kimchi de Corée du Sud, à augmenter ses prix de 10% à partir du mois prochain, selon un porte-parole de la société. Le kimchi au chou, le type le plus populaire, est en rupture de stock sur le centre commercial en ligne de la société depuis un mois. (Le plat de cornichon fermenté peut également être préparé à partir de radis, de concombre, d’oignon vert et d’autres légumes.)

Pour promouvoir le kimchi à l’étranger, des scientifiques coréens tentent de se débarrasser de l’odeur

Le ministère sud-coréen de l’Agriculture a attribué la situation aux « intempéries » dans les hautes terres du Gangwon et a promis de prendre « toutes les mesures possibles », y compris les importations, pour stabiliser les prix.

Les importations, principalement en provenance de Chine, sont un sujet délicat. Le kimchi, ainsi que d’autres objets trouvés à la fois en Corée et en Chine, a fait l’objet d’une récente querelle culturelle sur sa provenance qui s’est transformée en une bataille de soft power entre les voisins asiatiques. Les importations chinoises représentent 40 % du kimchi produit commercialement et consommé en Corée du Sud.

“Cela frappe les Coréens parce que le kimchi est si central dans le patrimoine culturel de la nation”, a déclaré Koo Jeong-woo, professeur de sociologie à l’Université Sungkyunkwan de Séoul. Le plat constitue un “mode de vie” pour les Coréens, a-t-il ajouté.

Mais le changement climatique est encore plus préoccupant.

Au cours des cinq derniers étés à Taebaek, il y a eu environ 20 jours où les températures maximales ont dépassé 33 degrés Celsius (91,4 Fahrenheit), le niveau que l’Administration météorologique coréenne considère comme des conditions de canicule. Il n’y a pas eu de jours au cours des années 1990 où les températures ont atteint ces niveaux, selon les données de l’agence.

Les choux ont besoin de conditions tempérées pour une croissance optimale. Mais en plus de faire face à un temps plus chaud, les producteurs sont confrontés à des événements extrêmes de plus en plus fréquents, notamment de fortes pluies et des typhons, qui peuvent détruire les revenus d’une saison.

La vague de chaleur de cet été a été suivie de pluies torrentielles dans la province de Gangwon et ailleurs. Les choux qui ont survécu à l’assaut initial ont souvent été victimes de maladies.

Le changement climatique à Hong Kong aggrave la crise du logement pour les pauvres de la ville

Jeon Sang-min, responsable de la distribution à la coopérative agricole de Taebaek, a déclaré que la production de choux dans la région avait diminué au cours de la dernière décennie. Avec un œil sur le changement climatique, il a recherché des fruits et légumes alternatifs qui peuvent « supporter le temps capricieux ». Il craint que les agriculteurs ne soient obligés de passer aux « cultures subtropicales » dans un proche avenir.

Certains producteurs de Taebaek abandonnent déjà les choux au profit des pommes. Les vergers de pommiers sud-coréens, que l’on trouve traditionnellement dans le sud de la province de Gyeongsang, sont apparus dans des climats plus septentrionaux et à des altitudes plus élevées.

Malgré la flambée des prix du marché pour le chou Napa, Roh et ses collègues agriculteurs sont à perte cette année en raison de coûts irrécupérables massifs. Il voit des « défis immenses » dans l’entreprise et, par conséquent, n’a pas l’intention de transmettre la ferme de choux à ses deux enfants.

Certains consommateurs, du moins pour le moment, sont prêts à supporter des prix plus élevés. Sung a déclaré qu’elle optait toujours pour le chou produit localement pour son kimchi fait maison, en raison d’un “meilleur goût et d’une meilleure qualité” par rapport aux importations. Mais les conditions à plus long terme ne sont pas en sa faveur, selon les modèles climatiques des scientifiques.

“Si le changement climatique se poursuit à son rythme actuel, d’ici les années 2090, le rendement du chou des hauts plateaux coréens chutera de 99%, ce qui signifie essentiellement qu’il n’y aura plus de récoltes”, a déclaré Kim Myung-hyun, chercheur à l’Institut national des sciences agricoles de Corée du Sud.

Pourtant, Roh continuera à cultiver des choux “tant que le temps et ma santé me le permettront”. Il est fier du chou des hautes terres du Gangwon.