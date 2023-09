La Corée du Sud fait défiler ses troupes et ses armes puissantes lors de sa plus grande cérémonie de la Journée des forces armées depuis des années

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Sud a fait défiler mardi des milliers de soldats et une panoplie d’armes capables de frapper la Corée du Nord à travers sa capitale dans le cadre de sa plus grande cérémonie de la Journée des forces armées en 10 ans, alors que son président s’est engagé à construire un pays plus fort. militaire pour contrecarrer toute provocation du Nord.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Corée du Nord cherche l’aide de la Russie pour étendre son arsenal nucléaire en échange de la fourniture à Moscou d’armes conventionnelles épuisées par sa guerre avec l’Ukraine.

« Après avoir vu votre imposante marche d’aujourd’hui, je pense que notre peuple vous fera confiance et aura confiance en notre sécurité nationale », a déclaré le président Yoon Suk Yeol en applaudissant les soldats à la fin de la cérémonie sur une place du centre de Séoul. «Je vous soutiendrai toujours avec notre peuple.»

Auparavant, la Corée du Sud avait déployé des chars, des systèmes d’artillerie, des drones et de puissants missiles balistiques capables de frapper toute la Corée du Nord dans les rues de Séoul, au milieu de pluies d’automne constantes. Environ 4.000 soldats sud-coréens portant des fusils ou des drapeaux les ont suivis, accompagnés d’environ 300 soldats américains, lors du premier défilé militaire de ce type depuis 2013.

Alors que les soldats et leurs armes passaient, Yoon a salué, applaudi et levé le pouce.

Depuis son entrée en fonction l’année dernière, il s’est efforcé de renforcer la capacité de défense de la Corée du Sud tout en élargissant les exercices militaires avec les États-Unis en réponse à l’avancée de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord.

Mais la dernière initiative nord-coréenne visant à approfondir la coopération militaire avec la Russie complique les efforts de Séoul et de Washington pour freiner les ambitions nucléaires du Nord. Plus tôt ce mois-ci, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu dans la région extrême-orientale de la Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine et visiter des sites militaires clés.

La Corée du Nord souhaiterait recevoir des technologies russes pour l’aider à développer des satellites espions, des sous-marins à propulsion nucléaire et de puissants missiles à longue portée. De telles armes constitueraient une menace majeure pour la sécurité de la Corée du Sud et des États-Unis.

Lors d’une cérémonie officielle de la Journée des forces armées dans un aéroport militaire près de Séoul plus tôt mardi, Yoon a déclaré qu’il s’efforcerait de construire « une armée forte qui suscite la peur chez l’ennemi ».

« Sur la base de capacités de combat prêtes au combat et d’une solide posture de préparation, notre armée ripostera immédiatement à toute provocation nord-coréenne », a-t-il déclaré. « Si la Corée du Nord utilise l’arme nucléaire, son régime sera mis à bas par une réponse écrasante » de l’alliance sud-coréenne-américaine.

Cette cérémonie a attiré environ 6.700 soldats et 200 armes, la plus grande du genre depuis 2013, selon des responsables sud-coréens.

Yoon n’a mentionné les liens entre la Corée du Nord et la Russie dans aucun de ses deux discours de mardi. Mais dans un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU la semaine dernière, il a déclaré que la Corée du Sud « ne resterait pas les bras croisés » si la Corée du Nord et la Russie acceptaient de tels accords d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent tout commerce d’armes avec la Corée du Nord.

Les responsables américains ont également déclaré que la Corée du Nord et la Russie subiraient des conséquences si elles concluaient de tels accords.

Mardi également, de hauts diplomates de Corée du Sud, du Japon et de Chine se sont réunis à Séoul et ont convenu de tenir le premier sommet de leurs dirigeants en quatre ans « le plus tôt possible », selon un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Aucune date n’a toutefois été fixée et le communiqué sud-coréen indique que les trois pays sont convenus de tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères sur ce sujet dans quelques mois.

Yoon a déclaré la semaine dernière que le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre japonais Fumio Kishida avaient exprimé leur soutien à un sommet trilatéral en Corée du Sud.

Les mesures prises par Yoon pour renforcer l’alliance militaire de la Corée du Sud avec les États-Unis et renforcer la coopération en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo ont fait craindre que les relations de Séoul avec la Chine, son plus grand partenaire commercial, ne soient compromises. Mais Yoon affirme que la coopération Séoul-Washington-Tokyo ne marginalisera aucun pays en particulier.

