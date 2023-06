La Corée du Sud face à la Chine dans l’escalade diplomatique

SÉOUL, Corée du Sud – Suite aux remarques peu diplomatiques de l’ambassadeur de Chine en Corée, les deux parties s’intensifient – et Washington soutient son allié à Séoul.

Le brouhaha suggère que la Corée du Sud – qui est, selon les mots de l’administration du président Yoon Suk Yeol, un «État pivot mondial» – est de plus en plus disposée à tenir tête à Pékin malgré ses liens économiques profonds avec le géant communiste.

Jeudi dernier, l’ambassadeur chinois en Corée Xing Haiming a invité le chef de l’opposition de gauche Lee Jae-myung à un dîner. Au cours de celle-ci, il a dit à M. Lee que Séoul aurait tort de se ranger du côté des États-Unis contre la Chine. M. Xing a également suggéré que les deux pays unissent leurs forces pour résister au projet du Japon de déverser dans le Pacifique l’eau irradiée mais traitée d’une centrale nucléaire en détresse.

Exceptionnellement, l’ambassade de Chine a publié les commentaires de M. Xing dans un communiqué de presse.

L’administration conservatrice Yoon a cherché à se rapprocher toujours plus des États-Unis et à reconstruire des liens longtemps endommagés avec le Japon, un fait que M. Xing comprend très certainement.

Bien que certains diplomates chinois aient mérité le sobriquet de « guerriers loups » pour leur défense des intérêts de Pékin, M. Xing est un expert de la péninsule qui a étudié en Corée du Nord, parle couramment le coréen et effectue actuellement son troisième mandat en tant que diplomate dans le Ambassade de Chine à Séoul.

Il a déclenché une spirale de guerre des mots.

Aller et retour

Vendredi, la Corée du Sud a répondu. Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chang Ho-jin a convoqué M. Xing pour qu’il dépose une protection officielle pour ses propos « déraisonnables et provocateurs ».

Samedi, la Chine a riposté.

Nong Rong, vice-ministre des Affaires étrangères de Pékin appelé à l’ambassadeur sud-coréen Chung Jae-ho, et lui a dit qu’il était du devoir de M. Xing de rencontrer différentes personnes en Corée du Sud, tout en espérant que Séoul réfléchirait aux relations bilatérales et travaillerait avec la Chine pour promouvoir des relations saines et stables.

Lundi, c’était à nouveau au tour de la Corée du Sud d’entretenir la querelle.

Un responsable présidentiel sud-coréen a déclaré à la section locale médias que la mauvaise diplomatie d’un ambassadeur pourrait nuire aux relations bilatérales. Par ailleurs, le Premier ministre Han Duck-so a déclaré aux législateurs lors d’une session à l’Assemblée nationale que « les actions de l’ambassadeur de Chine étaient hautement inappropriées ».

L’administration Biden est également entrée dans la mêlée cette semaine.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré journalistes les remarques chinoises représentaient « une sorte de tactique de pression ».

« La Corée du Sud est une nation souveraine et indépendante, un allié formidable et un grand ami – pas seulement dans la région, mais dans le monde entier », a déclaré M. Kirby. « Et ils ont parfaitement le droit de prendre les types de décisions de politique étrangère qu’ils jugent appropriées. »

Séoul a encore fait monter la pression mardi.

Un responsable présidentiel a déclaré à la section locale médias« Nous attendons que la partie chinoise examine attentivement ce problème et prenne les mesures appropriées. »

Les mêmes médias ont rapporté que M. Yoon lui-même avait dit : « Notre peuple est offensé par le comportement inapproprié de l’ambassadeur Xing.

L’approche agressive de la Chine se retourne mal, selon des experts ici.

« Le devoir fondamental des diplomates est de protéger les intérêts de leur pays d’origine, mais un ambassadeur est également responsable du maintien de bonnes relations avec le pays hôte », a écrit le centre-droit Joongang Ilbo, deuxième plus grand représentant de la Corée du Sud. journal. « Les paroles et les actions de Xing montrent qu’il a complètement abandonné les efforts diplomatiques pour ouvrir le cœur des habitants du pays hôte. »

Même le journal de gauche Hankyoreh – un ardent critique de l’administration Yoon – était critique.

« Les remarques de Xing étaient exceptionnellement autoritaires. … Ils ressemblaient à une menace de représailles chinoises si la Corée du Sud ne prend pas le parti de Pékin », a déclaré le papier éditorialisé. « Cela va également à l’encontre de la pratique diplomatique de boutonner un chef de parti d’opposition… [and to] le soumettre à une dénonciation ouverte de plus de 10 minutes du gouvernement du pays hôte.

Anciennes relations, nouvelles relations, relations tendues

Historiquement, la Chine a joué un rôle dominant en Asie de l’Est, tout en transférant sa culture – écriture, systèmes de gouvernance, systèmes agricoles, cuisine, religions, médecine – à des États moins importants à sa périphérie. Aujourd’hui, les relations sont complexes.

La Chine s’est rangée du côté de la Corée du Nord dans la guerre de Corée, et ce n’est qu’en 1992 que Séoul a ouvert des relations diplomatiques avec Pékin. Le commerce a prospéré. La Chine est aujourd’hui le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, ainsi qu’un interlocuteur clé avec la Corée du Nord.

Mais les tensions couvent. En 2017, les troupes américaines en Corée du Sud ont déployé un système antimissile THAAD fourni par les États-Unis. Pékin, furieux que ses radars puissent espionner la Chine, a riposté contre Séoul. Les ventes de produits sud-coréens et de K-pop ont été touchées, les tournées lucratives de groupes chinois se sont taries et un conglomérat sud-coréen a quitté le secteur de la vente au détail en Chine.

L’administration précédente du président Moon Jae-in a cherché à apaiser la Chine. L’administration Yoon dit vouloir poursuivre la confiance en soi diplomatique tout en resserrant les liens avec Tokyo et Washington.

Des enquêtes menées au cours des deux dernières années révèlent que les Sud-Coréens – de plus en plus mécontents de problèmes tels que la réaction THAAD, la pollution de l’air en Chine et l’affirmation croissante de Pékin, illustrés par les remarques de M. Xing – aiment désormais moins la Chine que le Japon, ancien occupant du pays.