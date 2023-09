La Corée du Sud exprime ses « profondes inquiétudes et regrets » suite à la rencontre entre Poutine et Kim Jong Un en Russie

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé jeudi ses « profondes inquiétudes et regrets » que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aient défié les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de leur réunion mercredi.

« Nous exprimons notre profonde inquiétude et nos regrets qu’en dépit des avertissements répétés de la communauté internationale, la Corée du Nord et la Russie aient discuté des questions de coopération militaire, y compris le développement de satellites, lors de leur sommet », a déclaré le porte-parole Lim Soo-suk, via l’Associated Press.

Il a ajouté que « toute coopération scientifique et technologique contribuant au développement d’armes nucléaires et de missiles, y compris les systèmes satellitaires impliquant des technologies de missiles balistiques » va directement à l’encontre des résolutions de l’ONU.

Lim a souligné que la délégation de Kim en Russie comprenait plusieurs personnes sanctionnées par le Conseil de sécurité pour leur implication dans les activités de développement d’armes nord-coréennes, et a déclaré qu’il y aurait des « impacts très négatifs » sur les relations de Moscou avec Séoul si le pays poursuivait les négociations avec Pyongyang.

VLADIMIR POUTINE SALUE LE DIRIGEANT NORD-CORÉEN KIM JONG UN EN RUSSIE ORIENTALE POUR UNE RÉUNION PRÉVUE

Washington a prévenu que la rencontre entre les deux dirigeants pourrait déboucher sur un accord visant à fournir à Moscou des munitions pour sa guerre en Ukraine et en Corée du Nord avec des technologies d’armement avancées, augmentant ainsi le programme nucléaire de Kim.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi qu’il y aurait des conséquences pour la Corée du Nord si elle fournissait des armes à la Russie.

« Aucune nation sur la planète, personne, ne devrait aider M. Poutine à tuer des Ukrainiens innocents », a déclaré Kirby. Si les deux pays décident d’aller de l’avant avec un accord sur les armes, les Etats-Unis prendront la mesure de l’accord et « le traiteront de manière appropriée », a déclaré Kirby, ajoutant que tout accord améliorant les capacités militaires de la Corée du Nord « serait certainement une préoccupation majeure pour nous ». «

Kim Yung-ho, le ministre de l’Unification de Séoul qui communique avec la Corée du Nord, a averti qu’un éventuel accord d’armement entre les deux pays ne ferait qu’entraîner des « réponses plus fortes » de la part de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon, a rapporté l’AP.

KIM JONG UN ENGAGE TOUT SOUTIEN À LA « LUTTE SACRÉE » DE POUTINE DANS LA RÉUNION SUR LES ARMES

Lors de la réunion de mercredi au cosmodrome de Vostochny, dans la région russe de l’Extrême-Orient, Kim a promis son soutien « total et inconditionnel » à Poutine dans « la juste lutte du pays contre les forces hégémoniques pour défendre ses droits souverains, sa sécurité et ses intérêts », faisant apparemment référence à l’invasion de l’Ukraine par Moscou. .

Kim a également invité Poutine à se rendre en Corée du Nord lorsque cela lui conviendrait, selon l’agence de presse officielle nord-coréenne jeudi. Poutine aurait accepté l’invitation avec « plaisir et réaffirmé sa volonté de faire progresser invariablement » l’amitié entre les deux pays.

Selon la télévision d’État russe, Kim visitera en solo une usine aéronautique à Komsomolsk-sur-l’Amour et visitera la flotte russe du Pacifique, les universités et d’autres installations à Vladivostok au cours de son voyage.

Poutine a déclaré aux journalistes que les deux pays avaient « beaucoup de projets intéressants » dans les domaines des transports et de l’agriculture, et que Moscou fournissait une aide humanitaire à la Corée du Nord, selon l’AP.

Le président russe a évité les discussions sur la coopération militaire, affirmant seulement que le pays respectait les sanctions qui interdisent l’obtention d’armes de Pyongyang.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.