La Corée du Sud exclut de donner le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans

L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a annoncé lundi qu’elle ne donnerait pas le vaccin AstraZeneca Covid-19 aux personnes de plus de 65 ans en raison d’un manque de données.

La KDCA a refusé d’approuver l’administration du vaccin AstraZeneca à des personnes âgées dans l’attente des résultats complets des essais cliniques de la société, car les responsables craignent actuellement qu’il n’y ait pas suffisamment de données sur son efficacité et son impact chez les receveurs plus âgés.

La décision marque un léger renversement par rapport à la déclaration de la semaine dernière du vice-ministre sud-coréen de la Santé Kim Gang-lip, qui a déclaré que les plus de 65 ans recevraient le vaccin AstraZeneca, mais qu’un «Ligne de précaution pour une décision prudente» seraient ajoutés avant que les coups ne soient donnés aux personnes âgées.

Le médicament AstraZeneca a été le premier vaccin Covid-19 à être approuvé dans le pays, de sorte que son incapacité à être utilisé chez les plus de 65 ans jette le programme de vaccination du pays dans le chaos, alors que les travailleurs de la santé et les résidents âgés devaient être les premiers à obtenir inoculé.

Le ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique a accordé mercredi une utilisation d’urgence du médicament AstraZeneca-Oxford, plus d’un mois après que la société pharmaceutique eut demandé l’approbation dans le pays. À l’époque, les conseillers médicaux qui se demandaient si le médicament était sûr ont émis un avertissement contre le fait de donner le vaccin à des personnes de plus de 65 ans.

Le vaccin à deux doses commencera à être déployé auprès des citoyens admissibles à travers le pays le 26 février.

Environ la moitié des pays de l’UE, y compris la France et l’Allemagne, ont mis en œuvre des restrictions sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca, empêchant son utilisation chez les plus de 65 ans, tandis que la Belgique, l’Italie et l’Espagne ont exclu de le donner à toute personne de plus de 55 ans.

