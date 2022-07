La Corée du Sud étend les injections de rappel alors que les cas de COVID-19 se multiplient

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – Les responsables de la santé en Corée du Sud étendent les injections de rappel aux adultes de 50 ans et plus alors que les cas de COVID-19 se multiplient à nouveau à travers le pays. Les 40 226 nouveaux cas signalés mercredi ont marqué le plus haut bond quotidien du pays en plus de deux mois, bien que les hospitalisations et les décès restent stables. Baek Gyeongran, le plus grand expert sud-coréen des maladies infectieuses, a attribué l’augmentation du nombre de cas à la diminution de l’immunité des personnes à la suite de vaccinations et d’infections antérieures et à une suppression majeure des mesures de distanciation sociale depuis avril alors que la nation se retirait d’une poussée d’omicron. Les agents de santé assistent également à une “propagation rapide” de BA.5, qui est considérée comme la variante la plus transmissible d’omicron à ce jour, a déclaré Baek.

La Corée du Sud avait auparavant administré une deuxième injection de rappel aux personnes de 60 ans ou plus et à celles dont le système immunitaire était affaibli. Les autorités étendent désormais l’éligibilité de ces injections aux personnes dans la cinquantaine et à tous les adultes ayant des conditions médicales préexistantes. Des quarantaines d’une semaine seront maintenues pour les personnes dont le test est positif.

Les responsables disent que le pays pourrait voir un nombre quotidien de cas de 200 000 d’ici la mi-août ou septembre si les infections continuent de croître. Cependant, ils n’ont pas de plans immédiats pour élever de manière significative les restrictions de distanciation sociale, qui ont été effectivement réduites à un mandat de masque d’intérieur au cours des derniers mois.

Baek, le commissaire de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que le gouvernement se concentrerait sur l’expansion des injections de rappel et sur la sécurisation d’un approvisionnement plus important en pilules antivirales pour supprimer les hospitalisations et les décès. Elle a déclaré qu’un retour à une distanciation sociale stricte serait considéré comme un dernier recours, compte tenu de la faiblesse de l’économie, mais a plaidé pour que les gens annulent les réunions et les voyages inutiles.

“La nécessité de réduire les dommages sociaux et économiques de la distanciation sociale est plus grande que jamais, et nous prenons également en compte la situation économique, y compris l’inflation et les taux d’intérêt élevés”, a déclaré Baek. “Nous savons également que les gens sont dans un état de fatigue accumulée après de longues périodes de distanciation de haut niveau.”

Les autorités intensifient également les contrôles aux frontières, exigeant désormais que tous les voyageurs entrants subissent des tests de laboratoire PCR le jour de leur arrivée et soient mis en quarantaine à domicile jusqu’à la publication des résultats.