La Corée du Sud et l’UE conviennent de renforcer la pression sur la Russie et condamnent les essais de missiles nord-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les dirigeants de la Corée du Sud et de l’Union européenne ont convenu lundi d’augmenter la pression sur la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et de condamner les essais de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a rencontré le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Séoul, après que les trois dirigeants ont assisté au sommet du week-end du Groupe des sept principales nations industrialisées à Hiroshima, au Japon.

« Nous convenons de maintenir et d’accroître la pression collective sur la Russie, notamment par la mise en œuvre effective des mesures restrictives respectives », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. « Nous sommes déterminés à soutenir le redressement et la reconstruction de l’Ukraine et restons déterminés à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

Michel a déclaré que les attaques continues de la Russie contre l’Ukraine montrent qu’une coopération plus approfondie entre l’UE et la Corée du Sud n’est « pas un luxe. C’est une nécessité vitale. »

Les trois dirigeants ont appelé la Corée du Nord à cesser les actions qui augmentent les tensions militaires et à reprendre les pourparlers sur le désarmement nucléaire.

« L’Union européenne n’acceptera jamais la possession (de la Corée du Nord) d’armes nucléaires comme la situation normale, tout comme nous n’acceptons pas l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine », a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse conjointe.

Yoon a déclaré que les trois dirigeants ont reconnu que les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord constituaient une menace au-delà de la péninsule coréenne.

La Corée du Nord a lancé une centaine de missiles depuis le début de 2022, dont beaucoup sont des armes à capacité nucléaire qui placent le continent américain et la Corée du Sud à portée de frappe. Les experts disent que la Corée du Nord pense que son arsenal d’armes élargi l’aidera à arracher des concessions à ses rivaux.

Au sommet du G7, les dirigeants du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Canada et de l’Italie ainsi que de l’Union européenne ont condamné l’invasion russe et ont réitéré leur soutien à l’Ukraine. Ils ont exigé que la Corée du Nord s’abstienne de toute action de déstabilisation ou d’escalade.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rencontré certains de ses plus grands partisans à la clôture du sommet du G7 dimanche, donnant un élan à l’effort de guerre de son pays alors même que la Russie revendiquait une victoire sur le champ de bataille qui a été rapidement contestée par l’Ukraine. Même avant l’arrivée de Zelenskyy samedi, les pays du G7 avaient dévoilé de nouvelles sanctions et d’autres mesures destinées à punir Moscou pour son invasion qui a commencé en février de l’année dernière.

Yoon a également rencontré Zelenskyy en marge du sommet du G7 et a promis d’envoyer du matériel de déminage, des ambulances et d’autres articles. La Corée du Sud a fourni un soutien humanitaire et autre à l’Ukraine tout en se joignant aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre la Russie, mais elle n’a pas directement fourni d’armes à l’Ukraine conformément à sa politique de longue date de ne pas fournir d’armes aux pays activement engagés dans un conflit.

Hyung-jin Kim, Associated Press