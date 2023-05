La Corée du Sud et les troupes américaines organiseront des exercices de tir réel massifs près de la frontière avec la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les militaires sud-coréen et américain devaient commencer jeudi des exercices de tir réel massifs près de la frontière avec la Corée du Nord, malgré l’avertissement du Nord qu’il ne tolérera pas ce qu’il appelle une répétition d’invasion aussi hostile à sa porte.

Les exercices de jeudi, la première des cinq séries d’exercices de tir des alliés jusqu’à la mi-juin, marquent 70 ans depuis l’établissement de l’alliance militaire entre Séoul et Washington. La Corée du Nord a généralement réagi à ces grands exercices sud-coréens-américains avec des tests de missiles et d’autres armes.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé plus de 100 missiles, mais aucun depuis qu’elle a tiré un missile balistique intercontinental à combustible solide à la mi-avril. La Corée du Nord a fait valoir que son rythme effréné de tests était censé répondre aux exercices militaires élargis entre les États-Unis et la Corée du Sud, mais les observateurs disent que le Nord vise à faire progresser son développement d’armes, puis à arracher de plus grandes concessions à ses rivaux dans une éventuelle diplomatie.

Les exercices de tir américano-sud-coréens, appelés «les exercices de puissance de feu d’annihilation combinée», seraient les plus importants du genre. Les exercices ont eu lieu 11 fois depuis leur début en 1977, selon le ministère sud-coréen de la Défense.

Les responsables du ministère ont déclaré que les exercices de cette année devaient impliquer des avions de combat furtifs avancés, des hélicoptères d’attaque, des chars et plusieurs systèmes de lancement de roquettes de Corée du Sud et des États-Unis. On ne savait pas immédiatement combien de soldats participeraient aux exercices, mais les exercices précédents en 2017 – les plus récents avant cette année – ont attiré environ 2 000 soldats et 250 armes des deux pays.

Une déclaration antérieure du ministère de la Défense a déclaré que les exercices sont destinés à améliorer les capacités de performance opérationnelle combinées des alliés. Il a déclaré que la Corée du Sud et les États-Unis chercheraient à établir « les capacités de dissuasion et de réponse écrasantes » pour faire face aux menaces nucléaires et de missiles nord-coréennes.

Vendredi dernier, les médias d’État de la Corée du Nord ont qualifié les exercices de « répétition de guerre typique de la Corée du Nord ». Il a déclaré que la Corée du Nord « ne peut que prendre une note plus sérieuse du fait » que les exercices auraient lieu dans une zone à quelques kilomètres (miles) de sa frontière.

KCNA a déclaré que les États-Unis et la Corée du Sud feront face à des « réponses correspondantes » non spécifiées au cours de leur série d’exercices provocateurs à grande échelle.

Plus tôt cette année, les armées sud-coréenne et américaine ont mené leurs plus grands exercices sur le terrain en cinq ans. Les États-Unis ont également envoyé le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz et des bombardiers à capacité nucléaire pour des exercices conjoints avec la Corée du Sud.

Moon Seong Mook, analyste à l’Institut de recherche coréen pour la stratégie nationale, basé à Séoul, a déclaré que la Corée du Nord pourrait utiliser les exercices Corée du Sud-États-Unis comme prétexte pour reprendre les activités de test afin d’atteindre son objectif déclaré de modernisation de ses arsenaux d’armes. Il a déclaré que des problèmes nationaux tels que les efforts de la Corée du Nord pour augmenter la production agricole pendant la saison de plantation du riz pourraient encore affecter sa décision sur les tests d’armes.

« La Corée du Nord ne peut s’empêcher de ressentir un certain fardeau sur les exercices de puissance de feu conjoints Corée du Sud-États-Unis qui se déroulent pour la première fois en six ans et de la manière la plus forte », a déclaré Moon. Il a déclaré que la Corée du Nord pourrait tester un ICBM à propergol solide, un missile balistique lancé par sous-marin ou des armes balistiques à courte portée.

Lors de leur sommet le mois dernier, le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont annoncé des mesures pour renforcer leurs capacités de dissuasion, telles que l’amarrage périodique de sous-marins nucléaires américains en Corée du Sud ; renforcer les exercices d’entraînement conjoints; et la création d’un nouveau groupe consultatif sur le nucléaire. Biden a également lancé un avertissement brutal selon lequel toute attaque nucléaire nord-coréenne contre les États-Unis ou ses alliés « entraînerait la fin de tout régime » prenant une telle mesure.

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré plus tard que l’accord du sommet Biden-Yoon révélait la « volonté d’action la plus hostile et la plus agressive » des deux pays contre le Nord. Elle a menacé de renforcer davantage la doctrine nucléaire d’escalade de son pays, déclarant que « le rêve chimérique des États-Unis et de la Corée du Sud sera désormais confronté à l’entité de force la plus puissante ».

Les inquiétudes concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord ont augmenté après que le Nord a légiféré l’année dernière une loi qui autorise l’utilisation préventive des armes nucléaires. De nombreux experts étrangers affirment que la Corée du Nord ne possède pas encore de missiles nucléaires fonctionnels.

Hyung-jin Kim, Associated Press