La Corée du Sud et les exercices militaires américains commencent et devraient irriter la Corée du Nord

TOKYO – Les militaires américains et sud-coréens ont commencé cette semaine leurs plus grands exercices sur le terrain en cinq ans, une étape qui démontre la ligne de durcissement des alliés contre la Corée du Nord, mais qui déclenchera probablement une réaction de colère de Pyongyang et une intensification des tensions dans la péninsule. Les exercices d’été, nommés Ulchi Freedom Shield, impliqueront potentiellement des dizaines de milliers de soldats des deux pays et une gamme d’armes et de matériel, y compris des avions de guerre, des navires de guerre et des chars. Les manœuvres avaient été réduites ces dernières années dans l’espoir de stimuler l’engagement diplomatique avec la Corée du Nord et à cause du coronavirus.

Les alliés disent que les exercices visent à améliorer les capacités et à les préparer à travailler ensemble en cas de conflit. Mais les exercices sont depuis longtemps un irritant pour le régime de Kim Jong Un, qui les considère comme hostiles et les utilise pour justifier son développement d’armes et son programme nucléaire. Il y a des signes qu’un nouveau cycle d’escalade se dessine déjà, la Corée du Nord rejetant les ouvertures et se préparant peut-être à un septième essai nucléaire au milieu d’une impasse diplomatique avec Washington et d’un changement de dynamique de sécurité dans la région.

Kim Yo Jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen, a fustigé la semaine dernière la Corée du Sud à propos des exercices militaires et a rejeté l’offre du président sud-coréen Yoon Suk-yeol d’avantages économiques en échange de la dénucléarisation par Pyongyang. Après l’annonce de Yoon, la Corée du Nord a lancé deux missiles de croisière au large de sa côte ouest, rompant ainsi une interruption de test de deux mois.

« Les États-Unis et la Corée du Sud anticipent les exercices pour susciter une réaction de colère de la Corée du Nord. Mais ce n’est pas un nouveau concept. Kim a déjà jeté les bases et justifié les provocations », a déclaré Soo Kim, analyste politique à la RAND Corporation à Washington. “Face à une Corée du Nord de plus en plus agressive et à un manque d’appétit pour le dialogue, la bande passante pour s’engager avec le régime de Kim semble très, très étroite à ce stade.”

Le retour des exercices à grande échelle, qui se déroulent jusqu’au 1er septembre, reflète les efforts de la nouvelle administration conservatrice sud-coréenne pour travailler plus étroitement avec les États-Unis pour répondre aux menaces croissantes de la Corée du Nord, qui a effectué une série de tests de missiles plus tôt cette an.

Pourtant, certains experts avertissent que les exercices américano-coréens risquent de contribuer à un climat sécuritaire de plus en plus instable dans la région, alors que la concurrence stratégique américaine avec la Chine s’intensifie et que Pékin intensifie les menaces militaires contre Taïwan.

“Bien que les exercices des alliés ciblent les menaces nord-coréennes, ils ont une capacité polyvalente qui peut être exploitée à la suite de la montée des tensions asiatiques provoquées par les risques chinois”, a déclaré Hong Min, chercheur principal à l’Institut coréen pour l’unification nationale à Séoul.

Les préparatifs des exercices ont commencé la semaine dernière avec des exercices préliminaires entre les forces américaines et sud-coréennes. Plus tôt ce mois-ci à Hawaï, les États-Unis ont mené des exercices de défense antimissile avec la Corée du Sud et le Japon pour la première fois depuis 2017, démontrant davantage comment les alliés cherchent à travailler ensemble sous leurs nouveaux dirigeants respectifs.

“Cela démontre la reconnaissance par les trois gouvernements de l’imbrication de leurs intérêts de sécurité nationale et de la nécessité réelle de faire progresser leur capacité à opérer ensemble militairement pour surmonter les défis liés à la modernisation militaire de leurs adversaires” et d’améliorer leur capacité à coordonner les efforts de défense antimissile, a déclaré S. Paul Choi, directeur de StratWays Group, une société de conseil en risques géopolitiques basée à Séoul.

Au cours des années de négociations souvent infructueuses avec son voisin, les dirigeants sud-coréens ont régulièrement fait miroiter des incitations économiques pour que Pyongyang renonce à ses armes nucléaires.

La semaine dernière, trois mois après le début de son mandat, Yoon a présenté son offre : Séoul aiderait avec l’aide alimentaire, les soins de santé, l’agriculture et les infrastructures en échange de la démonstration par le Nord d’une “ferme volonté” de désarmement. Mais sa proposition ne répondait pas au désir du Nord d’être allégé des sanctions internationales, et elle n’incluait pas non plus de garanties de sécurité – suscitant des inquiétudes parmi certains analystes nord-coréens que la proposition de Yoon faisait écho aux efforts infructueux du passé.

Dans le même temps, Yoon a souligné la nécessité d’être prêt à contrer toute menace militaire, y compris en développant des capacités de frappe préventive en cas d’attaque nucléaire imminente depuis le Nord.

“Aussi audacieuse que soit l’initiative, nous ne pouvons pas faire de concession dans certains domaines, dont les exercices militaires conjoints Corée du Sud-États-Unis”, a déclaré Kwon Young-se, haut responsable du gouvernement Yoon chargé des relations intercoréennes. une interview à la radio la semaine dernière.

Sous les administrations américaine et sud-coréenne précédentes, les alliés ont suspendu ou réduit leurs exercices alors qu’ils s’efforçaient d’engager la Corée du Nord par le biais de pourparlers diplomatiques et de dénucléarisation.

Mais les pourparlers ont échoué il y a trois ans et la situation a évolué avec le développement des armes de la Corée du Nord.

“La décision de reprendre l’entraînement à grande échelle reflète la position commune des administrations Yoon et Biden selon laquelle la diplomatie devrait être basée avant tout sur une posture de défense solide, et que faire progresser la capacité de l’alliance à dissuader la Corée du Nord devrait être une priorité”, a déclaré Choi. . “Cela démontre une compréhension partagée de l’intention nord-coréenne et de la nécessité de renforcer la posture de défense de l’alliance en réponse aux progrès des capacités militaires nord-coréennes, ainsi qu’à l’évolution de la dynamique de sécurité régionale et mondiale.”

Ces dernières années, les deux pays ont parfois organisé des exercices de simulation informatique, qui, selon les experts, ne pouvaient pas reproduire de manière adéquate les exercices sur le terrain. Kim, de RAND, a déclaré que des exercices à grande échelle sont vitaux compte tenu des menaces croissantes de conflit dans toute l’Asie du Nord-Est et sont un moyen de signaler à la Corée du Nord que les alliés ne “tournent plus sur la pointe des pieds autour de Kim de peur que nous ne le provoquions”.

“C’est une étape vers la normalisation de la coordination et de la formation militaires de l’alliance. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés après avoir appuyé sur le bouton snooze pendant plusieurs années », a-t-elle déclaré.

Au cours des années précédentes, la Corée du Nord a généralement répondu aux exercices américano-sud-coréens en lançant des missiles ou en envoyant des unités de l’armée dans la zone démilitarisée, ainsi qu’en attaquant verbalement. Dans une interview accordée à Associated Press Television le mois dernier, Choe Jin, directeur adjoint d’un groupe de réflexion dirigé par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a mis en garde contre des problèmes de sécurité “sans précédent” en réponse aux exercices.