La Corée du Sud et les États-Unis vont augmenter le nombre d’exercices militaires conjoints — RT World News

Les exercices se concentreront sur des “scénarios réalistes” à la lumière des menaces nucléaires et de missiles nord-coréens, Séoul sa

Les armées sud-coréenne et américaine organiseront une vingtaine d’exercices militaires conjoints au cours du premier semestre de l’année prochaine, a annoncé Séoul mercredi, dans un contexte de montée des tensions dans la péninsule coréenne.

L’annonce du ministère sud-coréen de la Défense fait suite à une réunion semestrielle entre les chefs d’état-major interarmées du pays et le ministre de la Défense Lee Jong-sup.

La décision a été prise “pour élargir l’échelle et les types d’exercices combinés sur le terrain”, a indiqué le ministère dans un communiqué. Au cours de ces jeux de guerre, les parties se concentreront sur “l’élaboration de scénarios d’entraînement réalistes à la lumière de l’avancée des menaces nucléaires et de missiles nord-coréens”, il a ajouté.

Séoul a l’intention de faire face à la menace nucléaire de Pyongyang sur la base de l’engagement de Washington à mobiliser toutes ses capacités militaires, y compris les armes nucléaires, pour défendre son allié, a déclaré Lee, selon le communiqué.

Quant à l’éventualité d’un conflit impliquant des armes conventionnelles, le ministre a insisté sur le fait que l’armée sud-coréenne doit “s’assurer que nous pouvons répondre sévèrement et parfaitement à toute provocation nord-coréenne” et être capable d’atteindre « victoire définitive dans n’importe quel combat.















Jeudi, Séoul a révélé que la Corée du Sud et les États-Unis envisageaient d’organiser leur première démonstration conjointe de tir réel à grande échelle en six ans en 2023.

Les exercices pourraient être l’un des moyens de marquer l’année prochaine le 70e anniversaire du lancement de la coopération militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis, et aussi “présenter la présence de notre armée et les capacités de dissuasion écrasantes de l’alliance contre la Corée du Nord”, Le porte-parole du ministère de la Défense, Jeon Ha-gyu, a noté.

La Corée du Nord a condamné à plusieurs reprises les exercices militaires entre le Sud et les États-Unis, les qualifiant de menace pour sa sécurité nationale et de préparation à une attaque.

Le mois dernier, Pyongyang a organisé un exercice aérien majeur entre ses grands rivaux en tant que “exercice de guerre d’agression visant principalement à frapper les cibles stratégiques de la Corée du Nord.” Selon le ministère des Affaires étrangères du pays, le Nord était impatient de défendre sa souveraineté et pourrait proposer des “mesures de suivi plus puissantes” si les États-Unis « persiste continuellement dans les graves provocations militaires ».

Les jeux de guerre ont été considérablement réduits sous l’ancien président sud-coréen Moon Jae-in, dans le cadre de ses efforts pour rechercher la réconciliation avec Pyongyang. Cependant, son successeur Yoon Suk Yeol, arrivé au pouvoir en mai, a déclaré un “la paix par la force” politique, qui repose entre autres sur le renforcement des liens militaires avec les États-Unis.

Pyongyang a tiré un nombre sans précédent de missiles cette année, y compris des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), censés pouvoir frapper le continent américain. Selon les estimations de CNN, il y a eu au moins 35 tests au cours de la période.

Des responsables à Séoul et à Washington ont affirmé que la Corée du Nord avait également achevé les préparatifs de son premier essai nucléaire depuis 2017.