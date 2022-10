La Corée du Sud et les États-Unis s’efforcent d’ajuster les réglementations

Les dirigeants de Hyundai et les représentants du gouvernement inaugurent la nouvelle “Metaplant America” ​​du constructeur automobile dans le comté de Bryan, en Géorgie, le mardi 25 octobre 2022.

SAVANNAH, Géorgie – Les responsables sud-coréens travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour ajuster les réglementations restrictives sur les véhicules électriques en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée, selon l’ambassadeur du commerce du comté mardi.

Cho Tae-yong, ambassadeur de la République de Corée aux États-Unis, a déclaré que les responsables discutaient de “plusieurs options possibles” pour corriger ce que le pays considère comme des politiques injustes qui ont éliminé jusqu’à 7 500 $ de crédits d’impôt pour les véhicules électriques produits en dehors de l’Amérique du Nord.

“Nous sommes en conversation très intense en ce moment”, a déclaré Cho mardi après l’inauguration d’une usine de véhicules électriques de 5,5 milliards de dollars par Groupe Hyundai Motor près de Savannah, Géorgie. “Il y a une grande richesse de bonne volonté et de détermination pour trouver une solution des deux côtés.”

Cho a refusé de discuter des solutions potentielles, mais a déclaré qu’ils “se creusaient la cervelle pour trouver toutes les solutions possibles, grandes et petites”. Il a déclaré que certaines solutions pourraient nécessiter l’approbation de l’administration Biden, tandis que d’autres devraient impliquer le Congrès.

En vertu de l’IRA, les véhicules électriques rechargeables doivent être produits en Amérique du Nord pour bénéficier des incitations fiscales. Auparavant, tous les véhicules électriques rechargeables étaient éligibles.

Hyundai, qui est le deuxième best-seller de véhicules tout électriques aux États-Unis derrière Tesla a soutenu que la loi sur la réduction de l’inflation était injuste, car la Corée du Sud – où elle produit actuellement ses véhicules électriques – a conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis

Jose Munoz, président mondial et directeur de l’exploitation, a décrit la perte des crédits comme un coup dur pour les résultats du constructeur automobile. Hyundai et d’autres font pression pour que certaines de ces exigences soient annulées. Hyundai et Kia exploitent leurs activités séparément aux États-Unis, mais appartiennent au groupe Hyundai Motor.

Lors de l’événement de mardi, le secrétaire adjoint américain au Commerce, Don Graves, a qualifié la Corée du Sud de partenaire commercial solide, mais n’a fait aucun commentaire sur la loi sur la réduction de l’inflation. La semaine dernière, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, s’est entretenue avec le ministre coréen du commerce, Ahn Dukgeun, au sujet de l’IRA.

La nouvelle “Metaplant America”, située à l’ouest de Savannah dans le comté de Bryan, devrait ouvrir au cours du premier semestre 2025, avec une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules.

Hyundai prévoit de produire une large gamme de véhicules entièrement électriques pour les clients américains dans la nouvelle usine ainsi que des batteries pour les véhicules.

“Cela va être une opération massive avec une ampleur difficile à comprendre”, a déclaré Munoz mardi.