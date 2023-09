La Corée du Sud et les États-Unis lancent un avertissement à la Russie

Les alliés affirment que Moscou paiera le prix de la coopération militaire avec Pyongyang

La Russie viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en s’engageant dans une coopération militaire avec la Corée du Nord et elle en sera tenue responsable, ont prévenu des responsables sud-coréens et américains.

Des représentants de haut rang de Séoul et de Washington ont discuté des moyens de contenir Pyongyang lors de la réunion du Groupe de stratégie et de consultation de dissuasion élargie (EDSCG) vendredi dans la capitale sud-coréenne. Le rassemblement a eu lieu dans le cadre de la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie, qui a suscité de sérieuses inquiétudes en Corée du Sud et aux États-Unis.

« La coopération militaire de la Russie [with North Korea] constitue une grave violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. » a déclaré le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chang Ho-jin lors d’une conférence de presse après l’événement. Moscou devrait « agir de manière responsable » en tant que membre permanent du CSNU, a-t-il insisté.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Séoul et Washington « nous sommes convenus de travailler ensemble pour garantir qu’il y ait un prix à payer pour la grave violation des résolutions du Conseil de sécurité », qui a imposé des sanctions internationales strictes à Pyongyang en raison de ses programmes nucléaire et balistique.

Ses commentaires ont été repris par la sous-secrétaire d’État américaine chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale, Bonnie Jenkins, qui a déclaré : « Les récents rapports sur la vente potentielle d’armes entre la Corée du Nord et la Russie sont préoccupants. »

Si un tel accord était conclu, il violerait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, a affirmé Jenkins, ajoutant que les États-Unis le feraient. « essayer d’identifier, de dénoncer et de contrer les tentatives russes d’acquérir du matériel militaire pour poursuivre leur guerre illégale en Ukraine, pas seulement auprès de la RPDC [North Korea]mais partout où nous le voyons.

Les médias occidentaux ont émis l’hypothèse que la fourniture d’obus par Pyongyang à Moscou et d’autres formes de coopération militaire avaient été discutées mardi lors des entretiens entre le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong-un au cosmodrome de Vostochny.

Les deux dirigeants n’ont cependant pas encore mentionné explicitement la coopération militaire lors de la visite du dirigeant de la RPDC en Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi aux journalistes que « Aucun accord n’a été signé sur cette question ou sur toute autre question » par les dirigeants russes et nord-coréens. « De tels projets n’existaient pas » il a souligné.

Tout au long du conflit en Ukraine, la Russie a nié à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles elle utiliserait des équipements étrangers tels que des obus nord-coréens ou des drones iraniens. Moscou insiste sur le fait qu’elle s’appuie uniquement sur des armes fabriquées localement lors de ses opérations militaires.