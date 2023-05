La Corée du Sud et les États-Unis lancent les plus grands exercices d’incendie jamais réalisés

L’exercice aura lieu à l’occasion du 70e anniversaire du traité de défense mutuelle des deux pays

La Corée du Sud et les États-Unis organiseront le plus grand exercice de tir réel de leur histoire à l’occasion du 70e anniversaire du traité de défense mutuelle entre les deux pays, a annoncé samedi le ministère sud-coréen de la Défense.

Les exercices, qui auront lieu cinq fois entre le 25 mai et le 15 juin, seront les plus importants du genre, impliquant des avions de chasse furtifs F-35A, des hélicoptères d’attaque Apache AH-64, des chars K2, des lance-roquettes multiples Chunmoo et d’autres états de les systèmes d’armes d’art, a révélé le ministère.

Il s’agit du premier exercice de tir réel conjoint entre les deux pays depuis 2017, et il se déroulera sur le terrain d’entraînement aux incendies de Seungjin à Pocheon, au nord-est de Séoul.

En savoir plus La Chine accuse les Etats-Unis de déstabiliser la péninsule coréenne

Les exercices militaires marqueront le 70e anniversaire de l’alliance entre Séoul et Washington, qui a commencé trois mois après l’armistice concluant la guerre de Corée lorsque les deux pays ont signé leur traité de défense mutuelle en octobre 1953. Les exercices marquent également le 75e anniversaire de la création de l’armée sud-coréenne.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé un programme de coopération nucléaire accrue avec les États-Unis lors de sa visite à Washington la semaine dernière. En vertu de la déclaration de Washington, les États-Unis déploieront périodiquement des sous-marins et des bombardiers nucléaires dans la nation asiatique pour la première fois en près d’un demi-siècle. Alors que le président américain Joe Biden a insisté sur le fait qu’aucune arme nucléaire ne serait stationnée sur le sol sud-coréen – et que l’accord exclut que Séoul poursuive son propre programme d’armes nucléaires – la Chine a accusé Washington de déstabiliser la région à son propre avantage.

La Corée du Nord a testé plus de 100 missiles depuis le début de 2022 et a récemment fait la démonstration de son premier drone sous-marin à capacité nucléaire et de son premier ICBM à combustible solide. Pyongyang considère les exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis comme des « provocations » et insiste sur le fait que ses programmes d’armement sont de nature défensive.