La Corée du Sud et les États-Unis lancent des exercices aériens massifs

Les exercices, visant à répondre aux “provocations nord-coréennes”, impliquent plus de 200 avions

La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé lundi leurs premiers grands exercices aériens conjoints en près de cinq ans. Les exercices, impliquant plus de 240 avions de combat, interviennent à un moment de tensions accrues avec la Corée du Nord, au milieu des craintes que Pyongyang puisse tester une autre arme nucléaire.

L’exercice «The Vigilant Storm» devrait durer tout au long de vendredi et verra le déploiement d’environ 140 avions sud-coréens, y compris des chasseurs furtifs F-35A à la pointe de la technologie ainsi que des jets F-15K et KF-16.

Pendant ce temps, les États-Unis ont envoyé une centaine d’avions, dont des chasseurs F-35B et un certain nombre d’avions de guerre électronique et de ravitaillement, ainsi que des avions de reconnaissance à haute altitude U-2. Les manœuvres seront également suivies par l’Australie, qui a déployé un transport pétrolier KC-30A.

La Corée du Sud et les États-Unis effectueront environ 1 600 sorties, qui seront “le plus grand nombre jamais enregistré pour cet événement annuel”, selon l’US Air Force. Pendant ce temps, l’armée de l’air sud-coréenne a noté que les deux parties “renforcera les capacités opérationnelles et tactiques” pour “dissuader et répondre aux provocations nord-coréennes”.

Lire la suite Les États-Unis dirigeront un exercice naval majeur

Ces exercices conjoints ont eu lieu pour la première fois en 2015 et ont ensuite été appelés «Vigilant Ace». Cependant, ils ont été suspendus en 2018 alors que l’administration de l’ancien président sud-coréen Moon Jae-in tentait d’améliorer les relations avec le Nord.

Les exercices aériens américano-sud-coréens interviennent alors que Washington craint que Pyongyang ne procède à un autre essai nucléaire, après que les forces nucléaires de Pyongyang ont récemment affirmé avoir réussi à simuler le chargement d’ogives tactiques dans un silo caché. Ces dernières semaines, la Corée du Nord a également effectué une série d’essais d’armes impliquant des lancements de missiles balistiques.

Dans ce contexte, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont averti la Corée du Nord qu’elle ferait face à une “sans précédent” réponse s’il teste une autre arme nucléaire. La dernière fois qu’il a fait exploser une bombe atomique, c’était en septembre 2017.

Pyongyang a condamné les exercices conjoints, les décrivant comme la répétition d’une invasion et la preuve que Washington et Séoul poursuivent des politiques hostiles. Pyongyang soutient que tout exercice militaire autour de la péninsule coréenne impliquant les États-Unis constitue une menace pour sa sécurité.