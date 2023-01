La Corée du Sud et le Japon saisis par le chaos de la neige alors que les températures chutent entre -15C et -20C | Nouvelles du monde

Des températures froides record ont saisi l’Asie de l’Est pour une deuxième journée.

Mercredi, des milliers de voyageurs ont envahi un aéroport sur Corée du Sudde l’île de Jeju pour obtenir l’un des rares vols non interrompus en raison de températures inférieures à zéro et de conditions glaciales.

Pendant ce temps à Japonle secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré aux journalistes qu’au moins une personne était décédée et que deux autres décès faisaient l’objet d’une enquête en raison de fortes perturbations causées par la neige.

Environ 140 maisons à Séoul et dans les régions voisines ont signalé des conduites d’eau éclatées alors que les températures chutaient à environ -15 ° C à -20 ° C (5 à -4 ° F).

Au moins huit routes et 10 routes maritimes restaient fermées, mercredi après-midi. Les autorités n’ont signalé aucun dommage ou blessé majeur.

Image:

L’île de Jeju, Corée du Sud. Photo : Park Ji-ho/Yonhap/AP



Les sauveteurs ont bravé les eaux agitées par le vent pour poursuivre la recherche de 22 membres d’équipage après le naufrage d’un cargo de 6 551 tonnes tôt mercredi.

Au moins deux sont morts et 14 ont été secourus, dont neuf restent inconscients, selon des responsables sud-coréens.

Le navire a coulé à environ 150 km au sud de l’île de Jeju. Les garde-côtes japonais ont déclaré que l’eau dans la région restait agitée avec une température de 14C (57F).

Chaos de voyage

Environ 540 vols étaient prévus à destination et en provenance de Jeju rien que mercredi, principalement pour ramener les passagers vers les villes du continent.

Image:

Aéroport international de Jeju. Photo : Park Ji-ho/Yonhap/AP



L’île a vu plus de 19 cm (7,5 pouces) de neige depuis mardi matin, après qu’environ 40 000 personnes se soient rendues sur l’île pour les célébrations du Nouvel An lunaire.

Les villes et villages du sud du continent tels que Gwangju et Gangjin ont signalé qu’environ 10 à 12 cm (3,9 à 4,7 pouces) et plus de 70 cm (27,5 pouces) de neige sont tombés sur l’île orientale d’Ulleung.

De fortes chutes de neige devraient atteindre le grand Séoul de mercredi en fin d’après-midi à jeudi après-midi, selon le ministère de la Sécurité.

Alors que le trafic aérien sud-coréen est revenu à la normale à Jeju, des milliers de personnes utilisant les services ferroviaires dans l’ouest du Japon ont été forcées de passer la nuit dans des voitures ou des gares, tandis que des véhicules sur les routes principales du pays ont été bloqués, a rapporté Kyodo News.

Image:

Des véhicules sont restés bloqués sur l’autoroute japonaise Shin-Meishin pendant plus de 10 heures. Photo : Le Yomiuri Shimbun/AP



Image:

Tottori, préfecture de Tottori, ouest du Japon. Photo : Kyodo News/AP



Des avertissements de temps froid ont également été émis en Corée du Nord.

Les températures à Pyongyang devraient chuter à moins -19 ° C (-2,2 ° F) mercredi matin. Les autorités auraient appelé à des “mesures rigoureuses” pour prévenir les dommages économiques.

Record de basses températures en Chine

Le chaos au Japon et en Corée du Sud fait suite à la chute des températures à leur plus bas jamais enregistré dans certaines parties du nord de la Chineavec -53C (-63F) enregistré dans une ville.

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré qu’une station météorologique à Mohe, dans la province du Heilongjiang, a enregistré le record dimanche, battant le précédent record de la ville de -52C (-61F) en 1969.

Image:

La ville de Mohe, dans le nord de la Chine



La météorologue de Sky News, Joanna Robinson, a déclaré que “l’intense vague de froid” de la Chine fait suite à l’une des pires vagues de chaleur que le pays ait connues.