La Corée du Sud et le Japon recherchent de meilleures relations au milieu des tensions sur les missiles en Corée

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ont convenu dimanche de poursuivre leurs efforts pour résoudre leurs épineux différends historiques alors qu’ils s’efforcent de renforcer la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis afin de mieux faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés à deux reprises en marge d’un rassemblement régional au Cambodge – avec le président américain Joe Biden, puis bilatéralement.

Lors de la réunion bilatérale, Yoon et Kishida ont estimé qu’il y avait eu des communications actives entre leurs diplomates sur “un problème d’actualité entre les deux pays” et ont convenu de poursuivre les consultations pour trouver une solution rapide, a déclaré le bureau de Yoon dans un communiqué.

Il a ajouté que les deux dirigeants avaient également convenu de poursuivre leurs communications.

La déclaration n’a pas précisé quel était le problème, mais elle faisait apparemment référence à une dispute de longue date sur des décisions de justice de 2018 à Séoul qui ordonnaient à deux entreprises japonaises d’indemniser les Coréens qui avaient été mobilisés comme travailleurs forcés pendant la domination coloniale japonaise de 1910-1945. la péninsule coréenne.

La décision a plongé les relations bilatérales à leur point le plus bas depuis des décennies, car les entreprises et le gouvernement japonais ont fait valoir que toutes les questions d’indemnisation avaient déjà été réglées en vertu d’un traité de 1965 qui normalisait les relations des pays et refusait de se conformer aux verdicts. Les pays ont par la suite rétrogradé le statut commercial de l’autre et Séoul a menacé d’abandonner un accord de partage de renseignements.

Les querelles entre la Corée du Sud et le Japon ont compliqué les efforts américains pour renforcer une alliance de sécurité trilatérale avec ses alliés asiatiques face à une Chine de plus en plus affirmée et à un programme nucléaire nord-coréen en progression.

La Corée du Sud et le Japon cherchent à trouver des moyens de résoudre les différends depuis l’investiture en mai de Yoon, un conservateur qui veut renforcer l’alliance militaire de Séoul avec les États-Unis et améliorer les relations avec le Japon. Certains experts affirment que la série d’essais de missiles provocateurs de la Corée du Nord au cours des derniers mois a également contribué à rapprocher Séoul et Tokyo, car les deux sont placées à la portée des missiles nord-coréens et ressentent le besoin de renforcer une coopération en matière de sécurité avec les États-Unis.

Lors de leur sommet bilatéral dimanche, Yoon et Kishida ont renouvelé leur condamnation des essais de missiles nord-coréens qu’ils ont qualifiés de “provocation sérieuse et grave” qui a sapé la paix régionale et internationale. Lors de discussions avec Biden, les trois dirigeants ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils travailleraient ensemble pour renforcer la dissuasion et garantir que toutes les sanctions pertinentes contre la Corée du Nord soient pleinement appliquées. Biden a également réitéré que l’engagement américain à défendre le Japon et la Corée du Sud est “à toute épreuve” et soutenu par toute la gamme des capacités, y compris nucléaires.

En septembre, Yoon et Kishida ont tenu leurs premiers pourparlers en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies et ont convenu d’accélérer les efforts pour réparer les liens de leurs pays. Cette réunion était le premier sommet entre les pays depuis décembre 2019.

