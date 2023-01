La Corée du Sud envisage le développement nucléaire pour la première fois face à la menace croissante pour la sécurité de la Corée du Nord

La montée en puissance de la Corée du Nord dans les essais de missiles et le développement de son programme nucléaire a incité la Corée du Sud à réévaluer ses capacités de défense, y compris le développement potentiel d’un arsenal nucléaire.

S’exprimant mercredi lors d’un briefing sur la politique de défense, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que Séoul devrait chercher à modifier sa position défensive si Pyongyang poursuivait son développement d’armes nucléaires ouvertement agressives et illégales.

KIM JONG UN: LA CORÉE DU NORD DOIT « RENFORCER TRÈS GRANDEMENT » L’ARSENAL NUCLÉAIRE ET MILITAIRE

“Il est possible que le problème s’aggrave et que notre pays introduise des armes nucléaires tactiques ou les construise par lui-même”, a déclaré Yoon selon des informations cette semaine. “Si tel est le cas, nous pouvons disposer assez rapidement de nos propres armes nucléaires, compte tenu de nos capacités scientifiques et technologiques.”

Le développement des capacités nucléaires en Corée du Sud montrerait un changement radical dans la géopolitique, alors que l’ONU continue d’encourager le désarmement nucléaire parmi les neuf nations connues pour avoir des armes nucléaires.

La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont officiellement reconnus en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires comme possédant des armes nucléaires, bien qu’ils ne soient pas censés développer ou maintenir des armes nucléaires à perpétuité.

LA CORÉE DU NORD TIRE 3 MISSILES DANS LES JOURS DE MER APRÈS AVOIR ENVOYÉ DES DRONES À TRAVERS LA FRONTIÈRE SUD-CORÉENNE

L’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord ont tous ouvertement reconnu ou testé leurs capacités nucléaires.

Israël n’a ni reconnu ni testé des armes nucléaires, bien qu’il soit largement admis qu’il possède des capacités nucléaires.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont élargi leurs partenariats défensifs à la suite non seulement de la position agressive de la Corée du Nord dans la région, mais aussi de la Chine.

Yoon a déclaré qu’il était en pourparlers avec les États-Unis pour envisager à nouveau de stationner des armes nucléaires américaines dans la péninsule sud, ce qui annulerait les mesures prises il y a plus de 30 ans lorsque les États-Unis ont retiré toutes les capacités nucléaires de la Corée du Sud en 1991.

“Nous avons vu une erreur de calcul conduisant à de graves guerres à plusieurs reprises dans l’histoire”, a déclaré Yoon à l’Associated Press cette semaine. “Des discussions sont en cours sur la soi-disant planification et exécution conjointes, et je pense qu’il est juste que la Corée du Sud et les États-Unis coopèrent car nous sommes tous les deux exposés à la menace nucléaire nord-coréenne.”