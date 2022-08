La Corée du Sud envisage de mener une enquête sur les exemptions de devoirs militaires des membres du BTS

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des responsables sud-coréens ont annoncé qu’ils envisageaient de mener une enquête publique pour déterminer si les membres du groupe de K-pop BTS devraient être exemptés du service militaire obligatoire exigé de tous les hommes du pays.

Le membre le plus âgé du groupe, Jin, sera bientôt contraint de s’enrôler, après ses 30 ans en décembre, ce qui amène les responsables sud-coréens à se demander comment aller de l’avant.

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré qu’il avait demandé aux responsables de mener une enquête le plus rapidement possible, mais a affirmé que les résultats de l’enquête ne seraient pas le seul facteur décisif. Il a expliqué que son bureau tiendra également compte de l’impact économique de BTS sur la Corée du Sud, de l’importance du service militaire et de l’intérêt national général.

Après avoir reçu des réactions négatives pour ses déclarations, le ministère a précisé dans un communiqué que Lee n’avait pas ordonné le lancement immédiat d’une enquête, mais plutôt que les responsables évaluent si une enquête de cette nature est nécessaire.

AMERICAN MUSIC AWARDS COURONNE LE GROUPE SUD-CORÉEN BTS ARTISTE DE L’ANNÉE

Le communiqué affirmait également que les responsables avaient été invités à examiner la logistique derrière la mise en œuvre d’une telle enquête, par exemple quelle agence serait responsable, combien de temps cela prendrait et qui serait interrogé. Ils ont décidé que l’enquête serait menée par un tiers pour garantir l’équité.

Le ministère a déclaré que les résultats ne seraient qu’un des nombreux facteurs déterminant le statut militaire des membres du BTS.

En Corée du Sud, la loi stipule que tous les hommes servent 18 à 21 mois dans l’armée, un système mis en place pour faire face aux menaces de la Corée du Nord. Le gouvernement accordera occasionnellement des dérogations à cette loi dans le cas des athlètes et des musiciens et danseurs classiques et traditionnels qui se classent très bien dans les compétitions. Ces exemptions sont accordées en raison de la conviction que ces personnes élèvent le prestige de la Corée du Sud.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les personnes exemptées doivent suivre trois semaines de formation de base et sont ensuite relevées de leur service militaire. Ils sont cependant tenus d’effectuer 544 heures de travail bénévole et de servir dans leurs domaines professionnels respectifs pendant 34 mois.

Certains politiciens pensent que BTS et d’autres stars de la K-pop peuvent bénéficier d’exemptions car ils ont considérablement rehaussé l’image internationale de la Corée du Sud.

Une enquête privée plus tôt cette année a montré qu’environ 60% des répondants étaient en faveur d’une exemption militaire pour les membres du BTS. Mais une autre enquête privée en 2020 a montré que 46% soutenaient les exemptions tandis que 48% s’y opposaient.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.