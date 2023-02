La Corée du Sud envisage de lever tôt les restrictions de visa COVID pour les voyageurs en provenance de Chine

Le Premier ministre sud-coréen a suggéré mardi que les restrictions de visa COVID imposées aux voyageurs en provenance de Chine pourraient être levées plus tôt que prévu si les infections diminuent, car les secteurs du voyage et du tourisme espèrent un rebond du nombre de visiteurs.

Le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré que Séoul pourrait envisager de lever la restriction sur les visas de courte durée pour les voyageurs en provenance de Chine avant la fin février si le nombre d’infections au COVID en Chine est gérable, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

“Si (la situation) est supportable compte tenu des résultats du test PCR COVID-19, la levée (des restrictions) pourrait être envisagée plus tôt”, a déclaré Han.

LA CORÉE DU SUD ABANDONNE LE MANDAT DU MASQUE D’INTÉRIEUR, MAIS BEAUCOUP CONTINUENT À LES PORTER CAR LES PRÉOCCUPATIONS PERMANENT

Son commentaire intervient alors que les secteurs du tourisme et de l’aviation ont été touchés par la décision des deux pays de suspendre la délivrance de visas à court terme.

“La Chine représentait 20 à 25% des activités de passagers et de fret de Korean Air avant le COVID”, a déclaré le directeur général adjoint de Korean Air, Kim Ah-hyun. “Nous espérons que les restrictions de voyage entre les deux pays seront bientôt assouplies pour permettre davantage d’itinéraires et de vols.”

Les boutiques hors taxes ont également été durement touchées.

« Les colporteurs chinois connus sous le nom de « Taigong » achetaient des marchandises hors taxes et les fournissaient à la Chine », a déclaré un porte-parole de Lotte Duty Free. “Mais étant donné la suspension de la délivrance des visas à court terme et des restrictions de voyage, ils ne peuvent pas voyager facilement et nos revenus en pâtiront probablement.”

La Corée du Sud a suspendu la délivrance de visas de courte durée aux visiteurs chinois depuis début janvier, après que la Chine a brusquement mis fin à sa politique stricte “zéro-COVID”, entraînant une vague d’infections. La décision de Séoul a incité Pékin à suspendre également la délivrance de visas à court terme en Corée du Sud.