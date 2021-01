La Corée du Sud enverra une délégation pour négocier la libération d’un navire et de ses 20 membres d’équipage après que le navire a été saisi par les forces iraniennes, ont annoncé mardi des responsables, dernier développement dans une provocation du gouvernement de Téhéran, qui reste diplomatiquement isolé de l’Occident sur son programme nucléaire.

Des responsables iraniens ont déclaré que le navire avait été arrêté dans le golfe Persique par le Corps des gardiens de la révolution islamique parce qu’il avait violé les protocoles environnementaux et polluait la mer, selon les agences de presse de l’État iranien. Le navire transportait 7 200 tonnes de produits chimiques, principalement du méthanol, selon la société sud-coréenne qui en est propriétaire, qui a nié qu’il polluait les eaux.

Les tensions surviennent alors que Téhéran a cherché à faire pression sur le gouvernement de Séoul pour qu’il débloque environ 7 milliards de dollars de revenus provenant des ventes de pétrole qui restent gelés dans les banques sud-coréennes depuis que l’administration Trump a resserré les sanctions.

Mais ils suivent également les récentes escalades entre les États-Unis et l’Iran alors que le mandat du président Trump touche à sa fin. L’Iran a déclaré lundi qu’il avait augmenté les niveaux d’enrichissement nucléaire dans une installation clé à 20%, un pas de plus vers le développement de la capacité de produire une arme nucléaire. Le Pentagone a déclaré dimanche qu’il avait ordonné au porte-avions Nimitz de rester au Moyen-Orient, quelques jours après avoir ordonné au navire de rentrer chez lui, en raison des menaces iraniennes contre M. Trump et d’autres responsables américains.