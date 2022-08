La Corée du Sud enregistre à nouveau le taux de fécondité le plus bas du monde

Séoul, Corée du Sud

La Corée du Sud a battu son propre record du taux de fécondité le plus bas au monde, selon les chiffres officiels publiés mercredi, alors que le pays lutte pour inverser sa tendance de plusieurs années à la baisse des naissances.

Le taux de fécondité du pays, qui indique le nombre moyen d’enfants qu’une femme aura au cours de sa vie, a chuté à 0,81 en 2021, soit 0,03 % de moins que l’année précédente, selon l’organisme gouvernemental Statistics Korea.

Pour mettre cela en perspective, le taux de fécondité en 2021 était de 1,6 aux États-Unis et de 1,3 au Japon, qui a également connu son taux le plus bas jamais enregistré l’année dernière. Dans certains pays africains, où les taux de fécondité sont les plus élevés du monde, le chiffre est de 5 ou 6.

Pour maintenir une population stable, les pays ont besoin d’un taux de fécondité de 2,1 – tout ce qui est au-dessus indique une croissance démographique.

Le taux de natalité de la Corée du Sud est en baisse depuis 2015 et, en 2020, le pays a enregistré pour la première fois plus de décès que de naissances, ce qui signifie que le nombre d’habitants a diminué, dans ce qu’on appelle une “croix de la mort de la population”.

Et à mesure que les taux de fécondité chutent, les femmes sud-coréennes ont également des bébés plus tard dans la vie. L’âge moyen des femmes qui ont accouché en 2021 était de 33,4 – 0,2 ans de plus que l’année précédente, selon l’agence de statistiques.

Pendant ce temps, la population sud-coréenne vieillit également, indiquant un déclin démographique qui, selon les experts, laissera le pays avec trop peu de personnes en âge de travailler pour subvenir aux besoins de sa population âgée en plein essor – à la fois en payant des impôts et en occupant des emplois dans des domaines tels que les soins de santé et la maison. assistance.

En novembre dernier, 16,8 % des Sud-Coréens avaient plus de 65 ans, tandis que seulement 11,8 % avaient 14 ans ou moins.

Cette proportion de Coréens âgés augmente rapidement – ​​elle a augmenté de plus de 5 % entre 2020 et 2021, selon les données du recensement. Pendant ce temps, la population en âge de travailler – les personnes âgées de 15 à 64 ans – a diminué de 0,9 % entre 2020 et 2021.

En Corée du Sud et au Japon, la baisse des naissances s’explique par des raisons similaires, notamment des cultures de travail exigeantes, la stagnation des salaires, la hausse du coût de la vie et la flambée des prix des logements.

De nombreuses femmes sud-coréennes disent qu’elles n’ont tout simplement pas le temps, l’argent ou la capacité émotionnelle d’aller à des rendez-vous, car elles accordent la priorité à leur carrière sur un marché du travail hautement concurrentiel dans lequel elles sont souvent confrontées à une culture patriarcale et à l’inégalité des sexes.

Le gouvernement sud-coréen a introduit plusieurs mesures ces dernières années pour lutter contre la baisse du taux de fécondité, notamment en autorisant les deux parents à prendre un congé parental en même temps et en prolongeant le congé paternel payé.

Des campagnes sociales ont encouragé les hommes à jouer un rôle plus actif dans la garde des enfants et les tâches ménagères, et dans certaines régions du pays, les autorités distribuent de «nouveaux bons pour bébé» pour encourager les parents à avoir plus d’enfants.